Odbojkašice zagrebačke Mladosti i u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala prestižnog CEV kupa bile su bolje od UOK Banjaluka Volley, savladavši ih i u drugom susretu s 3-0 (25-16, 25-11, 25-18) za samo 58 minuta igre.

Ovom su se pobjedom mladostašice plasirale u osminu finala drugog po jakosti europskog kupa gdje ih očekuju viceprvakinje Švicarske, ekipa Dudingena, koje je u dva susreta savladala praški Olymp.

Trener Mladosti Leonard Barić odradio je rutinski utakmicu, sačuvavši Dinku Kulić koja se još oporavlja od ozljede prsta ruke. Stoga je Mika Grbavica na poziciji korektorice ponovno, kao i u prvom susretu, bila najraspoloženija, postigavši 13 poena uz 50 posto prolaza u napadu. Njoj uz bok bila je reprezentativka, srednja blokerica Martina Šamadan s 10 poena, od čega 2 blokom, dok je druga 'srednjakinja' Astrid Popić imala 8 poena (4 blokom).

Utakmica je od početka do kraja išla samo u jednom smjeru, smjeru pobjede Mladosti. Zagrepčanke nisu dopustile nikakvo opuštanje, iako se već u prvom susretu u Domu odbojke vidjelo da postoji osjetna razlika u kvaliteti ove dvije ekipe. Krenule su furiozno; u prvom setu 16-8, 21-12 do 25-16, u drugom još jači pritisak pa Mladost ima 8-3, 21-9 do 25-11, da bi u uvijek nezgodnom trećem setu završile posao nakon 8-7 sa 16-12, 21-15 do konačnih 25-18 i glatkih 3-0.

Zanimljivo da domaće igračice nisu uspjele ostvariti niti jedan poen u bloku, dok su ih mladostašice sakupile čak 13. Nakon susreta zadovoljni trener Mladosti Leonard Barić je izjavio.

- Maksimalno smo ozbiljno odigrali obje utakmice i najvažnije je da smo obje pobijedili. Također, vrlo je važno da nam se vratila nakon viroze prva organizatorica igre Klara Perić, tako da smo još više proširili sastav, jer smo u posljednje vrijeme imali dosta problema s ozljedama i bolestima. Jedva čekamo sljedeći europski susret, protiv švicarskog Dudingena.