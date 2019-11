MMA borkinja prekinula je s dečkom, a on joj razbio nos!

Belgijska MMA borkinja Cindy Dandois (35) završila je u bolnici nakon što ju je dečko pretukao. Sve se dogodilo ispred njegovog doma nakon što mu je Cindy rekla da prekida s njim, na što je on poludio.

Udario ju je ključem po glavi nakon čega joj je razbio nos. Odmah nakon incidenta se zaputila u bolnicu.

- To je ljubomora. Cijelo vrijeme me tako tretirao, ali to nisam shvatila na vrijeme. Ne volim se boriti izvan ringa. Nisam ulična borkinja. Ako ne vidiš da slijedi napad, teško ga je u potpunosti izbjeći - poručila je Dandois i odgovorila zašto se nije branila.

Cindy Dandois got the shit beaten out of her by her now ex-boyfriend. Hate to see it https://t.co/jrVwizPVwd — Combat Budz (@MMABudz) November 26, 2019

Borkinja je odbila medijima otkriti identitet bivšeg dečka, ali rekla je da mu ništa ne zamjera.

- Mi smo svi ljudi i svi mi griješimo. Nadam se da je razumio to. Nepotrebno je da ga šalju u zatvor. Ostavite ga na miru i to je to - kazala je Belgijka je završila sa sedam šavova na nosu.

Ukupno u karijeri ima 15 pobjeda i pet poraza, a jednom se borila i u UFC-u. Tada je izgubila od Alexis Davis...