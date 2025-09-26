MMA reprezentacija po medalje na SP-u: 'Moramo stati na noge da MMA kod nas postane sport'

Evo, naspavali smo se, stigli smo rano ujutro u Gruziju i sad je ispred nas odmor pa prijave na Svjetsko prvenstvo, javio nam se prije velikog natjecanja novi čelni čovjek Hrvatske MMA unije Aleksandar Zorić. Mnogo ga bolje pamtimo kao onoga glavnog suca Fight Nation Championshipa, a sad se uhvatio u koštac s novim izazovom.

MMA je u Hrvatskoj i na Balkanu posljednjih godina doživio rapidni rast, usporedno s rastom FNC-a. Sport je sve popularniji među mladima, dvorane diljem Lijepe Naše broje sve više članova, profesionalna razina funkcionira sve bolje te je stiglo vrijeme da se "ispegla" sve i na amaterskoj razini. Upravo će to pokušati napraviti Aleksandar koji je preuzeo kormilo Unije od šefa FNC-a Dražena Forgača. Prvi put naši amateri odlaze na veliko natjecanje u potpunosti financirani od Unije.

- MMA u Hrvatskoj još nije sport, a ovo je prvi korak prema cilju da s vremenom postane priznat od institucija. Pokušat ćemo nakon ovoga natjecanja formirati i mlađe selekcije, moramo se postaviti na noge kako bismo mogli aplicirati da MMA postane sport. To je dugoročni cilj pa da juniorska i seniorska reprezentacija nastupaju po svijetu prije nego što se otisnu u profesionalne vode - objasnio je Zorić.

Foto: Hrvatska MMA Unija

Prvi korak napretku amaterskog MMA-a bio je odlazak na SP u Gruziju od 27. rujna do 3. listopada s četvoricom državnih prvaka u svojim kategorijama. To su Franco Jerković u lakoj (-70,3 kg), Patrik Bilić u super welteru (-79,4 kg), Jan Gojsalić u srednjoj (-83,9 kg) i Marko Mioč u poluteškoj kategoriji (-93 kg) pod izborničkom palicom Saše Drobca.

- Idemo po medalju, ali nema nikakvog tereta na dečkima. Moraju se samo prezentirati u najboljem svjetlu i znati da imaju Uniju u punom smislu iza sebe u budućnosti, u svakom pogledu - zaključio je Zorić.