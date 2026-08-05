MNK Hajduk za prvu sezonu u eliti osigurao veliko pojačanje: Stigao brončani reprezentativac

MNK Hajduk, koji će u novoj sezoni prvi put igrati najelitniji razred hrvatskog futsala, predstavio je novo pojačanje. Na Gripe stiže hrvatski reprezentativac i osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu, Josip Jurlina (26). Splitski klub pojačanje je nazvao "najvećim u povijesti kluba".

"Desetka hrvatske futsal reprezentacije Josip Jurlina novi je igrač MNK Hajduka u premijernoj sezoni u HMNL! Dolaskom Josipa Jurline realiziran je najveći transfer u povijesti kluba te je kompletiran igrački kadar za nadolazeću sezonu. Sada se u potpunosti okrećemo pripremama za povijesnu premijernu sezonu u HMNL", stoji u objavi kluba.

Jurlina je rođen u Zadru, prve nogometne korake napravio je u Hajduku, ali onda je prešao na futsal. Karijeru je započeo u MNK Split te je postao juniorski prvak Hrvatske. Također, s juniorskom U-19 reprezentacijom osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu.

Prešao je u omiški Olmissum i tamo "eksplodirao". U 180 nastupa zabio je 43 gola te dva puta bio prvak Hrvatske. Uzeo je i Kup te Superkup. Prošle sezone otišao je u Napoli, ali je nakon pet mjeseci prešao u Sporting Sala Consilinu. Sada je vrijeme za novu epizodu u hrvatskom futsalu i to u novom prvoligašu.