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'NAJVEĆE U POVIJESTI KLUBA'

MNK Hajduk za prvu sezonu u eliti osigurao veliko pojačanje: Stigao brončani reprezentativac

Piše Jakov Drobnjak,
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MNK Hajduk za prvu sezonu u eliti osigurao veliko pojačanje: Stigao brončani reprezentativac
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Hajduk je doveo 'bombu'! Reprezentativac Josip Jurlina stiže na Gripe i postaje najveće pojačanje u povijesti kluba

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MNK Hajduk, koji će u novoj sezoni prvi put igrati najelitniji razred hrvatskog futsala, predstavio je novo pojačanje. Na Gripe stiže hrvatski reprezentativac i osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu, Josip Jurlina (26). Splitski klub pojačanje je nazvao "najvećim u povijesti kluba".

"Desetka hrvatske futsal reprezentacije Josip Jurlina novi je igrač MNK Hajduka u premijernoj sezoni u HMNL! Dolaskom Josipa Jurline realiziran je najveći transfer u povijesti kluba te je kompletiran igrački kadar za nadolazeću sezonu. Sada se u potpunosti okrećemo pripremama za povijesnu premijernu sezonu u HMNL", stoji u objavi kluba.

Jurlina je rođen u Zadru, prve nogometne korake napravio je u Hajduku, ali onda je prešao na futsal. Karijeru je započeo u MNK Split te je postao juniorski prvak Hrvatske. Također, s juniorskom U-19 reprezentacijom osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu. 

Prešao je u omiški Olmissum i tamo "eksplodirao". U 180 nastupa zabio je 43 gola te dva puta bio prvak Hrvatske. Uzeo je i Kup te Superkup. Prošle sezone otišao je u Napoli, ali je nakon pet mjeseci prešao u Sporting Sala Consilinu. Sada je vrijeme za novu epizodu u hrvatskom futsalu i to u novom prvoligašu.

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