Moćni Carlos Alcaraz na brzinu stigao do četvrtfinala US Opena

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz, drugi nositelj Grand Slam turnira u New Yorku, plasirao se u četvrtfinale US Opena nakon pobjede 6-4, 6-3, 6-4 protiv domaćeg igrača Tommyja Paula.

Nikakvih posebnih problema Alcaraz nije imao te je ostvario sedmu pobjedu u karijeri u devet odigranih mečeva protiv 29-godišnjeg američkog tenisača. Korak je bliže Alcaraz trećoj kruni u New Yorku u karijeri. Na ovom je mjestu osvojio prvi Grand Slam naslov u karijeri, 2022., a najbolji je bio i prošle godine. Četvrtfinale Alcarazu donosi meč protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Amerikanac Ben Shelton i Grk Stefanos Tsitsipas.

Prve sudionice četvrtfinala ovogodišnjeg US Opena, Grand Slam turnira u New Yorku, su prva tenisačica svijeta Arina Sabaljenka iz Bjelorusije te češka igračica Linda Noskova.

Njih su dvije pobjedama u nedjelju osigurale međusobni četvrtfinalni meč. Sabaljenka je sa 6-4, 6-3 nadjačala Amerikanku Taylor Townsend, dok je u dramatičnom meču šesta nositeljica Noskova sa 7-5, 5-7, 6-4 bila bolja od 11. nositeljice, Ukrajinke Marte Kostjuk.