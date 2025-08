Modri kreću po novi naslov: Nitko još ne zna što uopće može ova momčad. I to mnoge brine!

Dosta zezancije, od danas se u Maksimiru kreće za ozbiljno! Dinamo gostovanjem na Opus Areni otvara novu sezonu u kojoj je jedini cilj povratak naslova prvaka. I da se ne lažemo, nova sezona bez titule bi bila težak neuspjeh za "modre", pogotovo jer je Zvonimir Boban sa svojim ljudima u ovaj novi Dinamo uložio 20-ak milijuna eura. Ili više od godišnjeg budžeta bilo kojeg HNL prvoligaša.

Zagrepčani su danas svima nepoznanica. Vjerojatno i sami sebi. Nitko još, osim Kovačevića i njegovog stožera, nema pravi dojam, pravu sliku što može ova nova momčad. Pogotovo kako će to izgledati s McKennom i Beljom u početnoj postavi. Taj se dvojac još uvijek ne poznaje dobro s ostatkom momčadi, ali vremena više nema. Kreću i službene utakmice.

Dinamo je favorit u borbi za novi naslov prvaka, ali i danas na Opus Areni. I bez obzira na brojne promjene, u Maksimiru nemaju pravo bježati od te uloge favorita. Hrvatski viceprvak je na pripremama odigrao sedam utakmica, ali nisu to bili suparnici na ozbiljnoj razini. Uostalom, Osijek je vjerojatno bolji od svih dosadašnjih suparnika "modrih", izuzev Ujpesta.

Osijek i Dinamo sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

A baš su Mađari, još u Sloveniji, u prvih 60 minuta ozbiljno nadigrali Dinamo. Podsjetimo, taj se dvoboj igrao 2x60 minuta, a dok su na terenu bile najbolje postave obje momčadi, Mađari su vodili 2-1. A moglo je biti i više. Dinamo se probudio u nastavku, tu igrači Damira Krznara više nisu mogli parirati "modrima".

Osijek će za ovu momčadi biti pravi ispit, pravi test. I tu ćemo prvi put osjetiti kako Dinamo diše pod pritiskom, tko će se od novih igrača "skrivati", tko preuzimati odgovornost i kad je teško. Uz Mišića jasno. Sve će biti puno jasnije nakon prva tri kola, Dinamo u tom periodu gostuje kod Osijeka i Rijeke, u Maksimir im stiže Vukovar.

Tu će već biti jasno može li ova momčad "osvajati" Opus Arenu i Rujevicu ili će tu opet biti na teškim mukama. Kao prošle sezone u vrijeme Fabija Cannavara koji je u svom mandatu na ta dva gostovanja upisao dva poraza. I zbog toga postao "bivši". Kovačeviću bi pobjeda u Osijeku donijela dovoljno mira za nastavak sezone, posebice jer "modrima" onda stiže Vukovar.

Prijateljske utakmice su gotove, briše se sve ono što su dinamovci odigrali do sada. I sad kreće "prava priča". Dinamo je do sada četiri puta gostovao na Opus Areni, triput je momčad vodio Sergej Jakirović (dvije pobjede i remi), jednom Fabio Cannavaro (poraz). I "modri" su svaki put primili barem jedan gol. I to se mora promijeniti...

Dinamo (4-3-3): Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Ljubičić, Mišić, Villar - Lisica, Beljo, Vidović.