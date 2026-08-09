'Modri' ne odustaju od 'Livija': Evo što sprječava Fenerbahče

Pred Dinamom je uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa, a 'modri' u Litvi brane velikih 5-0 prednosti iz Zagreba. Međutim, ono što većinu navijača zanima je situacija s Dominikom Livakovićem. Njegov transfer iz turskog Fenerbahčea u Dinamo još uvijek nije realiziran.

Kao što smo pisali krajem srpnja, Livaković se u pratnji svog agenta Andyja Bare, sastao sa Zvonimirom Bobanom te je jednoglasno zaključeno kako je prioritet povratak hrvatskog reprezentativca među 'modre'. Međutim, Fenerbahče se još uvijek nije oglasio oko iznosa za kojeg su spremni pustiti Livakovića, a u Maksimiru samo mogu čekati na rasplet situacije. Turcima su trenutačno u fokusu drugi poslovi tijekom prijelaznog roka kao i slaganje nove momčadi za sezonu, javlja novinar Davorin Olivari sa Sportskih novosti.

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Za razliku od Dinama, kojemu bi odgovaralo da se posao zaključi što prije, Fenerbahče nema razloga ubrzavati odluku. Zato nije isključena ni opcija da se transfer golmana 'vatrenih' realizira u posljednjim danima prijelaznog roka. Dok se čeka konačna odluka, Dinamo radi na tome da pronađe još opcija. Za procjenu su zaduženi trener golmana Gojko Mrčela te njegov pomoćnik Ivan Kelava.

Za 'modre' bi najbolja opcija bila da se Livaković može prijaviti za play-off Lige prvaka protiv Vikinga, ali sad se to ne može znati.

Podsjetimo, Livaković je tijekom ovog prijelaznog roka odbio ponudu grčkog Olympiacosa te mu je jedini prioritet povratak pred maksimirsku publiku u Dinamovom dresu.