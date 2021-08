Imao sam prilike biti u dva okršaja 2012/13. protiv Šerifa, dva puta je bilo uspješno, a nadam se i treći. To je izuzetno neugodna momčad, osobito u napadu s tri izuzetna individualca, brza, koji mogu napraviti nered u svakoj momčadi. Moramo se protiv toga braniti sistemom, strukturom. Defenzivno imaju zavidnu brzinu, čeka nas izazovna utakmica, ali vjerujemo da je kvaliteta na našoj strani. Želimo proći tu zadnju stepenicu i učinit ćemo sve u našoj moći da to i napravimo, najavio je prije leta za Moldaviju trener Dinama Damir Krznar.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo otputovao u Moldaviju

Nakon pobjede protiv varšavske Legije, 'modri' su na korak do plasmana u grupnu fazu Lige prvaka, a iako su se mnogi nadali kako će nakon dugo vremena gledati okršaj beogradske Crvene zvezde i Dinama, nešto je tu imao za reći i moldavski Šerif. 'Modri' su vidjeli što sve Moldavci mogu pa vođeni 'zvezdinim poučkom' idu u utakmicu bez opuštanja.

- Bitno je biti strpljiv, sa puno posjeda. Kad 'sakrijete' loptu takvoj momčadi, oni postanu nestrpljivi, onda krene i neorganizirani napad, a mi trebamo iskoristiti međuprostor koji se tad otvori. Naravno, to je plan, trebat će puno pameti, strpljenja i znanja da to realiziramo. Primijetili smo da je teren izuzetno klizav i nestabilan, a Zoran Zekić me prvo na to upozorio. To će se sve pokušat apsolvirat kroz zadnji trening i mislim da s te strane ne bi trebalo biti problema - objasnio je trener Dinama.

Ozljede i administrativni problemi onemogućili su nastup nekim igračima, no Dinamo ima dovoljno širok roster igrača kako u ovakvim situacijama ne bi došlo do problema.

- Nema Lauritsena, Kastratija i Ademija, ali koga nema bez njega moramo i možemo. Vjerujemo da će 23 odabrana igrača odgovoriti svakom zahtjevu i omogućit nam miran i sretan povratak iz Moldavije. Priprema utakmice je bila sljedeća - svjesni svoje kvalitete, ali svjesni da moramo biti mudri, pametni i strpljivi te prije svega izuzetno ponizni otići na taj put i taj zadnji korak odraditi vrlo studiozno i ponizno - zaključio je Krznar.

Utakmica između Šerifa i Dinama na rasporedu je u utorak, 17. kolovoza, s početkom u 21 sat. Prijenos je na kanalu Arenasport 1.

Sudi Cuneyt Cakir

A Damir Krznar i njegovi izabranici saznali su tko će dijeliti pravdu na susretu s Moldavcima. Riječ je o svjetski poznatom i renomiranom sucu iz Turske Cuneytu Cakiru.

Cakir (44) je iskusni turski sudac koji je već godinama na najvećoj nogometnoj sceni. Među elitnim je sucima, jedan od najboljih u svome poslu, a s njim su se često u europskim natjecanjima susretali naši reprezentativci. Autoritativan sudac koji ne trpi prigovore.

Dinamu je već sudio jednom, 2012. godine kada su 'plavi' također u kvalifikacijama za Ligu prvaka na maksimirskom stadionu svladali Maribor 2-1, a kasnije potvrdili plasman među nogometnu elitu.