'Modri' ostaju bez jednog od stupova obrane? Žele ga dovesti na Otok kod golmana 'vatrenih'

Nogometaši Dinama novu sezonu domaćeg nogometnog prvenstva otvorili su pobjedom protiv Slaven Belupa (2-0), a prije početka HNL-a u drami nakon produžetaka savladali su švicarski Thun (4-3) u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Dan nakon osvajanja prvih bodova u HNL-u, pojavile su se glasine kako bi jedan dinamovac mogao napustiti maksimirski stadion.

Riječ je o škotskom stoperu Scottu McKenni, a informaciju je otkrio bivši igrač Rangersa Ian McCall u razgovoru za BBC Radio Scotland. Kako prenosi The Sun, bivši škotski reprezentativac smatra da novi trener Rangersa Derek McInnes ima želju dovesti Dinamovog igrača tijekom ljetnog prijelaznog roka. Kao idealnog kandidata izdvojio je Scotta McKennu, a dvojica su već uspješno surađivala u Aberdeenu. Inače, u Rangersu igra i golman hrvatske reprezentacije Ivor Pandur koji je u škotski klub stigao iz Jakirovićevog Hull Cityja.

Foto: Kjetil Waber / SPP

- Mislim da Rangersu treba pravi središnji branič. Kod stopera je najvažnije da trener ima potpuno povjerenje u njega, da zna što će dobiti u svakoj utakmici. Dereku treba upravo takav igrač - rekao je te dodao:

- Priča se o McKenni, ali ne znam koliko je to realno. Ono što znam jest da Derek ima veliko povjerenje u njega.

McKenna je prošlo ljeto kao slobodan igrač stigao u Maksimir, a tijekom sezone skupio je 42 nastupa, zabio dva gola i postigao tri asistencije te postao jedan od bitnijih igrača obrane 'modrih'. Ugovor sa zagrebačkim klubom vrijedi mu do ljeta 2029., a njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi četiri milijuna eura. Dodajmo kako je sa Škotskom nastupio na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu.