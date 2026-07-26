'Modri' poslali ponudu za mladu zvijezdu europskog prvaka. Evo koliko su ga spremni platiti...

Prvak Hrvatske Dinamo zagrizao je za dovođenje mlade zvijezde iz francuskog i europskog prvaka PSG-a. Riječ je o 19-godišnjem Noah Nsokiju. Zagrebački klub spreman je platiti 700.000 eura da ga dovedu na Maksimir, uz deset posto od sljedećeg transfera. Nsoki inače igra na poziciji ljevokrilnog napadača, a nije mu nepoznata ni igra na poziciji ofenzivnog veznjaka.

Njegov otac i menadžer već su bili u posjetu Zagrebu te žele da 19-godišnjak karijeru nastavi u redovima aktualnog hrvatskog prvaka, prenosi Davorin Olivari sa Sportskih novosti. Francuzi su 'modrima' ponudili 1,5 milijuna eura, te 20 posto od budućeg transfera, što je Dinamo na kraju odbio. Zagrebački klub poslao je ponudu od 700.000 eura u Pariz i čeka odgovor.

Ponuda je poslana tek danas, u subotu, pa ne čudi da odgovora iz Pariza još nema, ali Dinamo se nada pozitivnom odgovoru.

Inače, Nsoki je u pariški klub stigao 2020. godine kao 13-godišnjak te je prošao omladinski pogon francuskog prvaka. Ugovor s PSG-om ima do ljeta 2027. godine, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na milijun eura. Za PSG je debitirao 20. prosinca 2020. u Kupu kada su pobijedili 4-0 Fontenay.