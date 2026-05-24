'Modri' se sjetili bivšeg trenera: Čestitali Jakiroviću na pobjedi

Piše Bruno Lukas
Foto: Matthew Childs/REUTERS

GNK Dinamo Zagreb objavio je čestitku bivšem treneru Sergeju Jakiroviću nakon što je odveo Hull City u Premier ligu

Dinamo Zagreb čestitao je u nedjelju bivšem treneru Sergeju Jakiroviću na povijesnom uspjehu s Hull Cityjem koji se nakon devet godina vratio u Premier ligu pobjedom nad Middlesbroughom u finalu Championship doigravanja na Wembleyju.

- Ovaj vikend nije samo nama prošao u slavljeničkom raspoloženju. Čestitamo našem bivšem treneru Sergeju Jakiroviću na velikoj pobjedi i ulasku u Premier ligu s njegovim Hull Cityjem- napisali su na društvenim mrežama.

Hrvatski trener vodio je Dinamo u jednom od najuspješnijih razdoblja kluba, a navijači i uprava kluba očito nisu zaboravili što im je napravio.

Jakiroviću je ovo kruna iznimne trenerske karijere u kojoj je osvajao trofeje s Dinamom i Zrinskim, a sada je napisao i povijest u engleskom nogometu dovevši šestoplasirani Hull do Premier lige unatoč embargou na transfere i nizu prepreka koje su ga čekale od prvog dana na klupi.

