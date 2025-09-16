'Modri' večeras dobivaju novu vlast: Ovo su ljudi koji će ubuduće odlučivati u Dinamu

Dinamo će danas u 18.30 sati održati još jednu Skupštinu kluba. Zagrebački klub u subotu je odradio prve potpuno demokratske izbore u svojoj povijesti, 7512 članova kluba dalo je svoj glas, dalo podršku Zvonimiru Bobanu i "Dinamovom proljeću". U Maksimiru će se večeras održati konstatirajuća sjednica nove Skupštine, prilično je izvjesno kako će se svi članovi nove vlasti pojaviti u klubu.

Neće to biti duga sjednica, neće se tu donijeti ni nekakve senzacionalne odluke, ali Dinamo će od današnjeg dana funkcionirati prema novom Statutu, s novim ljudima na čelu kluba. Već smo nekoliko puta pisali kako "modri" više neće imati Izvršni odbor, klubom sada upravljaju predsjednik (ujedno i predsjednik uprave), uprava, nadzorni odbor i 50 skupštinara.

Jedina novost je kako bi od danas novi počasni predsjednik Dinama trebao postati - Velimir Zajec. Dosadašnji predsjednik kluba samoinicijativno je prepustio vlast kluba Zvonimiru Bobanu, a Zeko će kao klupska legenda, dugogodišnji kapetan i funkcioner (trener, sportski direktor, predsjednik) kluba ostati u klubu.

Zagreb: VIP loža tijekom susreta Dinam i Gorice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Predsjednik kluba (i uprave)

1. Zvonimir Boban

Uprava kluba

1. Zvonimir Manenica

2. Hrvoje Puhalo

Nadzorni odbor

1. Franjo Šušnjara (predsjednik)

2. Mislav Ante Omazić (zamjenik predsjednika)

3. Zrinko Hržić

4. Saša Pavličić Bekić

5. Tomislav Globan

6. Marijan Pojatina

7. Goran Kovačević

8. Ivan Nauković

9. Krešimir Mlinarić

Skupština

1. Hrvoje Josip Balen

2. Krešimir Barić

3. Bogdan Drakulić

4. Mario Dubić

5. Fran Đuranac

6. Aleksandar Ekart

7. Tomislav Fresl

8. Zoran Galijanić

9. Janko Gogolja

10. Hrvoje Herent

11. Antonio Horgas

12. Ivica Ivec

13. Hrvoje Jurković

14. Igor Kalabek

15. Tomislav Kamenski

16. Hrvoje Kečkeš

17. Branko Komorski

18. Nino Kožul

19. Držislav Krasić

20. Antonio Kuraja

21. Neven Lamza

22. Dario Lihtenvalner

23. Mate Martinac

24. Lovro Maržić

25. Danko Miholić

26. Matija Nekić

27. Dragutin Nemec

28. Boris Nikolić

29. Domagoj Novosel

30. Tin Patarčec

31. Robert Penezić

32. Darko Pivac

33. Mihovil Plečko

34. Dario Posarić

35. Renato Radačić

36. Mato Rajić

37. Ante Salopek

38. Hrvoje Serdarušić

39. Slavko Sraga

40. Marko Šušnjara

41. Ivica Šute

42. Kristijan Tudja

43. Mladen Vlašić

44. Krešimir Žbulj

45. Velimir Žužić

46. Bernard Baković

47. Matej Pavlić

48. Dario Brekalo

49. Damir Žigrović

50. Nenad Bračun