DANAS SKUPŠTINA

'Modri' večeras dobivaju novu vlast: Ovo su ljudi koji će ubuduće odlučivati u Dinamu

Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Velimir Zajec bi večeras i službeno trebao postati počasni predsjednik kluba, a 50 novih skupštinara po prvi put će se naći na svom novom radnom mjestu...

Dinamo će danas u 18.30 sati održati još jednu Skupštinu kluba. Zagrebački klub u subotu je odradio prve potpuno demokratske izbore u svojoj povijesti, 7512 članova kluba dalo je svoj glas, dalo podršku Zvonimiru Bobanu i "Dinamovom proljeću". U Maksimiru će se večeras održati konstatirajuća sjednica nove Skupštine, prilično je izvjesno kako će se svi članovi nove vlasti pojaviti u klubu.

Pokretanje videa...

Izbori u Dinamu 01:22
Izbori u Dinamu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

Neće to biti duga sjednica, neće se tu donijeti ni nekakve senzacionalne odluke, ali Dinamo će od današnjeg dana funkcionirati prema novom Statutu, s novim ljudima na čelu kluba. Već smo nekoliko puta pisali kako "modri" više neće imati Izvršni odbor, klubom sada upravljaju predsjednik (ujedno i predsjednik uprave), uprava, nadzorni odbor i 50 skupštinara.

Jedina novost je kako bi od danas novi počasni predsjednik Dinama trebao postati - Velimir Zajec. Dosadašnji predsjednik kluba samoinicijativno je prepustio vlast kluba Zvonimiru Bobanu, a Zeko će kao klupska legenda, dugogodišnji kapetan i funkcioner (trener, sportski direktor, predsjednik) kluba ostati u klubu.

Zagreb: VIP loža tijekom susreta Dinam i Gorice
Zagreb: VIP loža tijekom susreta Dinam i Gorice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Predsjednik kluba (i uprave)
1. Zvonimir Boban

Uprava kluba
1. Zvonimir Manenica
2. Hrvoje Puhalo

Nadzorni odbor
1. Franjo Šušnjara (predsjednik)
2. Mislav Ante Omazić (zamjenik predsjednika)
3. Zrinko Hržić
4. Saša Pavličić Bekić
5. Tomislav Globan
6. Marijan Pojatina
7. Goran Kovačević
8. Ivan Nauković
9. Krešimir Mlinarić

Skupština
1. Hrvoje Josip Balen
2. Krešimir Barić
3. Bogdan Drakulić
4. Mario Dubić
5. Fran Đuranac
6. Aleksandar Ekart
7. Tomislav Fresl
8. Zoran Galijanić
9. Janko Gogolja
10. Hrvoje Herent
11. Antonio Horgas
12. Ivica Ivec
13. Hrvoje Jurković
14. Igor Kalabek
15. Tomislav Kamenski
16. Hrvoje Kečkeš
17. Branko Komorski
18. Nino Kožul
19. Držislav Krasić
20. Antonio Kuraja
21. Neven Lamza
22. Dario Lihtenvalner
23. Mate Martinac
24. Lovro Maržić
25. Danko Miholić
26. Matija Nekić
27. Dragutin Nemec
28. Boris Nikolić
29. Domagoj Novosel
30. Tin Patarčec
31. Robert Penezić
32. Darko Pivac
33. Mihovil Plečko
34. Dario Posarić
35. Renato Radačić
36. Mato Rajić
37. Ante Salopek
38. Hrvoje Serdarušić
39. Slavko Sraga
40. Marko Šušnjara
41. Ivica Šute
42. Kristijan Tudja
43. Mladen Vlašić
44. Krešimir Žbulj
45. Velimir Žužić
46. Bernard Baković
47. Matej Pavlić
48. Dario Brekalo
49. Damir Žigrović
50. Nenad Bračun

