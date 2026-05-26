NISU JEDINI

Modrić čeka rasplet u Milanu. 'Rossoneri' žele hit-trenera koji je napravio čudo u Premier ligi

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Craig Brough/REUTERS

Andoni Iraola po prvi put je s Bournemouthom osigurao Europi u 127 godina kluba. Šestim mjestom u Premiershipu izborili su nastup u Europskoj ligi

Milan je nakon još jedne sezone bez Lige prvaka krenuo u potpunu rekonstrukciju sportskog sektora, a jedno od prvih imena na popisu za novog trenera je Andoni Iraola. Prema pisanju britanskog Sky Sportsa, talijanski velikan već je kontaktirao zastupnike baskijskog stručnjaka, koji napušta Bournemouth nakon sjajne sezone u Premiershipu.

Na San Siru su odlučili povući radikalne poteze nakon što je Milan drugi put zaredom ostao bez plasmana u Ligu prvaka. Klub je u ponedjeljak raskinuo suradnju s trenerom Massimilianom Allegrijem, a smijenjeni su i sportski direktor Igli Tare, izvršni direktor Giorgio Furlani te šef skautske službe Geoffrey Moncada. Vlasnici su sezonu označili neuspjehom, pogotovo nakon što je momčad dugo bila u vrhu Serie A, a zatim u završnici potpuno pala nakon što se ozlijedio hrvatski kapetan Luka Modrić.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Posebno bolan udarac stigao je u posljednjem kolu. Milan je na domaćem terenu izgubio od Cagliarija, pao s trećeg na peto mjesto i ostao bez mjesta u najelitnijem europskom natjecanju. Umjesto njega, Ligu prvaka izborio je Como. Zbog toga je vlasnik Gerry Cardinale odlučio krenuti ispočetka. Milan prvo želi posložiti sportsku hijerarhiju, a tek zatim donijeti konačnu odluku o novom treneru. Upravo zato dio talijanskih novinara upozorava da dolazak Iraole ne bi imao previše smisla dok klub ne pronađe novog sportskog direktora.

Za tu se funkciju zasad spominju dva imena. Prvo je Fabio Paratici, bivši sportski direktor Juventusa i Tottenhama, a drugo Viktor Bezhani, nekadašnji skaut Brentforda, Watforda i Leicestera, koji posljednje tri godine radi u Toulouseu. Ta je veza zanimljiva jer je Toulouse, kao i Milan, u vlasništvu američke tvrtke RedBird Capital.

Iraola je već dulje vrijeme na Milanovu radaru. Talijanski izvori tvrde da ga "rossoneri" prate gotovo dvije godine, a prve kontakte s njegovim zastupnicima uspostavili su još prošlih tjedana, kada su se počeli pripremati za mogući rastanak s Allegrijem. Sada je ta mogućnost postala stvarnost. Španjolski trener privukao je veliku pozornost nakon fantastičnog posla u Bournemouthu. Engleski klub odveo je u Europu prvi put u 127 godina, a sezonu je obilježio i niz od 18 utakmica bez poraza. Još je dojmljivije što je taj rezultat ostvario unatoč odlascima važnih igrača i problemima tijekom sezone.

Foto: Craig Brough/REUTERS

Zbog toga Iraola nema samo Milanovu pozornost. Ranije su ga pratili Manchester United i Chelsea, a sada se uz "rossonere" spominju Crystal Palace i Bayer Leverkusen. Njemački klub također procjenjuje bi li se njegov stil igre uklopio u njihov projekt, dok se kao jedna od opcija za Leverkusen spominje i Filipe Luis.

Za sada je sve još u početnoj fazi. Milan je otvorio razgovore i priprema teren, ali konačna odluka ovisit će i o novom sportskom direktoru te smjeru kojim će klub krenuti nakon velike čistke.

