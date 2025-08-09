Modrić danas debitira za Milan! Ovdje je sve što trebate znati

Pred Milanom su posljednje dvije prijateljske utakmice prije službenog početka sezone. 'Rossoneri' u nove izazove kreću u nedjelju 17. kolovoza susretom s Barijem na San Siru (21.15) u talijanskom kupu, a uoči nove sezone odigrat će još dvije prijateljske utakmice - protiv Leedsa (subota, 16 sati) i Chelseaja (nedjelja, 16 sati).

Slavni talijanski div Serie A će započeti u subotu 23. kolovoza protiv Cremonesea u Milanu i povratnički trener Massimiliano Allegri ima dovoljno vremena pripremiti momčad i do kraja implementirati svoje taktičke zamisli.

U njima će, svakako, biti i hrvatski kapetan Luka Modrić (39) čije predstavljanje je odjeknulo svjetskim nogometom. Luka je početkom tjedna predstavljen u slavnom klubu, održao je konferenciju za medije nakon čega je odradio prvi trening i odmah pokazao klasu iako je nakon 13 godina promijenio sredinu i igračima je, načelno, potrebno vrijeme za prilagodbu.

Modrić odmah na popisu

Očekuje se da će Modrić debitirati u prijateljskoj utakmici protiv Leedsa u Dublinu već danas iako nije sasvim izvjesno kakvi su planovi Allegriju. Jasno je da je Modrić na popisu za utakmicu, kao i Santiago Gimenez, no prema predviđanjima talijanske Gazzette samo će meksički napadač početi u prvih 11. Što je i bilo za očekivati.

Milan (4-3-3): P. Terracciano - Magni, Gabbia, Pavlović, Estupinan - Musah, Jashari, Sala - Chukwueze, Gimenez, Okafor

Priliku od prve minute, smatraju Talijani, dobit će plemeniti veznjak Ardon Jashari (23), koji je ovoga ljeta stigao u Milan iz Bruggea za 36 milijuna eura.

Modrić će šansu čekati s klupe, međutim očekuje se da će Allegri u drugom dijelu mijenjati jako puno igrača i da će se Modrić predstaviti navijačima Milana već danas.

Real napustio kao najveći

Hrvatski kapetan napustio je Real Madrid nakon 13 godina gdje je postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba s čak 28 osvojenih trofeja u bijelom dresu. Uz njega, samo su Paco Gento, Toni Kroos, Dani Carvajal i Nacho Fernández osvojili šest naslova Lige prvaka, rekord koji je donedavno držao isključivo Gento.

Modrić bi već danas mogao započeti novo igračko poglavlje i oči Europe bit će uprte u Dublin.

Prijašnji susreti Milana i Leedsa

Inače, Milan i Leeds (1-1-1) su se u službenim utakmicama susreli tek tri puta u povijesti. U Kupu pobjednika kupova 1973. 'rossoneri' su bili bolji 1-0, istim rezultatom slavio je Leeds 2000. u grupnoj fazi Lige prvaka, a u uzvratu je bilo 1-1.