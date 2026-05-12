Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKAV POKLON

Modrić dobio unikatnu loptu od bračkog kamena: 'Jedino je on može udariti, a ne slomiti nogu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
Modrić dobio unikatnu loptu od bračkog kamena: 'Jedino je on može udariti, a ne slomiti nogu'
Foto: Instagram

Luka Modrić primio unikatnu skulpturu nogometne lopte od bračkog kamena! Majstor Stipe Vrandečić uručio mu je dar

Admiral

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) primio je uistinu poseban dar koji spaja sportsku izvrsnost i stoljetnu hrvatsku tradiciju. Poznati brački klesar Stipe Vrandečić osobno je u Milanu uručio Modriću unikatnu skulpturu, nogometnu loptu izrađenu od svjetski poznatog bračkog kamena koja podsjeća Zlatnu loptu iz 2018.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrićevo vjenčanje

Zagreb: Na današnji dan prije 10 godina Luka Modri? vjen?ao se Vanjom Bosni? Zagreb: Na današnji dan prije 10 godina Luka Modri? vjen?ao se Vanjom Bosni? Zagreb: Na današnji dan prije 10 godina Luka Modri? vjen?ao se Vanjom Bosni?
70
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Radionica "OK Stipe Stone Master" iz Pučišća na otoku Braču objavila je primopredaju na društvenim mrežama, a fotografija nasmiješenih Modrića i Vrandečića kako zajedno drže kameno djelo oduševila je pratitelje, dok se u pozadini nazire i pjevač Joško Čagalj Jole. Skulptura prikazuje nogometnu loptu s ugraviranim imenom ikone "vatrenih" i dodatkom "Ballon d'Or 2018." položenu na kameno postolje.

U opisu objave, brački su majstori na duhovit način opisali svoj rad. "Balun od Bračkog kamena, iz naše radionice je doša u prave ruke. U Milano! Jedino ga Luka može udrit, a ne slomit nogu!", stoji u objavi, aludirajući na čvrstoću i težinu materijala od kojeg je poklon izrađen.

Majstori koji obnavljaju nacionalno blago

Iza ovog jedinstvenog dara stoji obiteljska tvrtka O.K. STIPE d.o.o., koja nastavlja nasljeđe klesarskog obrta utemeljenog 1992. Da se radi o vrhunskim majstorima svog zanata, svjedoči i njihov nedavni angažman na jednom od najvažnijih kulturnih projekata u Hrvatskoj. Upravo je tvrtka Stipe Vrandečića bila zadužena za restauraciju peristila splitske katedrale sv. Dujma, posla koji je uspješno završen u svibnju ove godine.

Otok Brač i mjesto Pučišća svjetski su centar klesarstva. Uz kamenolome iz kojih se vadi kamen korišten za gradnju Dioklecijanove palače, a navodno i dijelova Bijele kuće, na otoku se nalazi i Klesarska škola Pučišća, jedna od rijetkih takvih u Europi, koja čuva tradicionalne tehnike obrade kamena.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...
VRUĆA KAYLA

FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Veliki pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici, evo što to znači za Dinamo i put u Ligu prvaka
LOŠE VIJESTI

Veliki pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici, evo što to znači za Dinamo i put u Ligu prvaka

HNL je 23. liga Europe po koeficijentu, a to je najniža pozicija na kojoj se nalazi liga nalazi još od sezone 2009./10. kada smo biti tek 27.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026