Modrić dobio unikatnu loptu od bračkog kamena: 'Jedino je on može udariti, a ne slomiti nogu'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) primio je uistinu poseban dar koji spaja sportsku izvrsnost i stoljetnu hrvatsku tradiciju. Poznati brački klesar Stipe Vrandečić osobno je u Milanu uručio Modriću unikatnu skulpturu, nogometnu loptu izrađenu od svjetski poznatog bračkog kamena koja podsjeća Zlatnu loptu iz 2018.

Radionica "OK Stipe Stone Master" iz Pučišća na otoku Braču objavila je primopredaju na društvenim mrežama, a fotografija nasmiješenih Modrića i Vrandečića kako zajedno drže kameno djelo oduševila je pratitelje, dok se u pozadini nazire i pjevač Joško Čagalj Jole. Skulptura prikazuje nogometnu loptu s ugraviranim imenom ikone "vatrenih" i dodatkom "Ballon d'Or 2018." položenu na kameno postolje.

U opisu objave, brački su majstori na duhovit način opisali svoj rad. "Balun od Bračkog kamena, iz naše radionice je doša u prave ruke. U Milano! Jedino ga Luka može udrit, a ne slomit nogu!", stoji u objavi, aludirajući na čvrstoću i težinu materijala od kojeg je poklon izrađen.

Majstori koji obnavljaju nacionalno blago

Iza ovog jedinstvenog dara stoji obiteljska tvrtka O.K. STIPE d.o.o., koja nastavlja nasljeđe klesarskog obrta utemeljenog 1992. Da se radi o vrhunskim majstorima svog zanata, svjedoči i njihov nedavni angažman na jednom od najvažnijih kulturnih projekata u Hrvatskoj. Upravo je tvrtka Stipe Vrandečića bila zadužena za restauraciju peristila splitske katedrale sv. Dujma, posla koji je uspješno završen u svibnju ove godine.

Otok Brač i mjesto Pučišća svjetski su centar klesarstva. Uz kamenolome iz kojih se vadi kamen korišten za gradnju Dioklecijanove palače, a navodno i dijelova Bijele kuće, na otoku se nalazi i Klesarska škola Pučišća, jedna od rijetkih takvih u Europi, koja čuva tradicionalne tehnike obrade kamena.

*uz korištenje AI-ja