Modrić: Dokad ću ostati u repki? Ne znam, ne bih stavio granicu

Idem utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo kako ću se osjećati fizički, mentalno. Uživam i dalje u reprezentaciji i vidjet ćemo dokad će to trajati, otkrio je hrvatski veznjak Luka Modrić

<p>Gledatelji se vraćaju na tribine, a <strong>Hrvatska </strong>kreće po prve bodove u Ligi nacija. Nakon poraza od <strong>Portugala </strong>(4-1) i <strong>Francuske </strong>(4-2), 'vatreni' traže bodove za ostanak u elitnom rangu Lige nacija protiv <strong>Švedske </strong>u Zagrebu. Gosti također imaju dva poraza od istih protivnika (Portugal 2-0, Francuska 1-0), a u posljednjoj pripremnoj utakmici su sa 2-1 bili bolji od <strong>Rusije</strong>.</p><p>U posljednji je tren za utakmicu otpao Andrej Kramarić, a kapetan <strong>Luka Modrić</strong> dotakao se i odlaska Ivana Rakitića:</p><p><strong>POGLEDAJTE KONFERENCIJU:</strong></p><p>- Razgovarao sam sa Ivanom prije nego što je tu odluku prenio svima nama i rekao mi je svoje razloge. Žao mi je zbog te odluke, ali naravno, treba je poštovati jer svi ti ciklusi prije ili kasnije završavaju, nitko nije vječan i ne može igrati 100 godina za reprezentaciju. On je donio odluku da se povuče iz reprezentacije, mogu mu se samo zahvaliti za sve što je napravio za Hrvatsku jer je napravio jako puno, ali dalje ćemo morati bez njega - rekao je Luka te nastavio o svom igranju za 'vatrene'.</p><p>- Što se tiče mene, ne bih tu stavljao nikakve granice niti bih davao nekakve najave. Idem utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo kako ću se osjećati fizički, mentalno. Sad reći hoću li nastaviti igrati za reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva, neću si postavljati granice. Uživam i dalje u reprezentaciji i vidjet ćemo dokad će to trajati.</p><p>Za utakmicu protiv Švedske najavljuje se jaka kiša, a Hrvatska sad ima širinu za mogući odgovor na teške uvjete.</p><p>- Na uvjete i teren ne možemo utjecati te se na to jednostavno moramo prilagoditi i bez obzira na sve odigrati dobru utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat. U Švicarskoj smo odigrali dobar susret, vratili se iz rezultatskog minusa. Mladi igrači i oni koji su debitirali odigrali su jako dobro. Domagoj je odličan dečko, talentiran igrač koji ima svjetlu budućnost pred sobom te vjerujem da će nastaviti u jednakom ritmu i biti sve bolji i bolji. Osim nogometnih kvaliteta pokazao je 'gard' i pozitivan karakter. Sve pohvale za nastup, ali treba izdvojiti i ostale debitante poput <strong>Ante Budimira</strong>, ali i <strong>Melnjaka</strong> koji na lijevoj strani igra sve bolje i bolje te <strong>Uremović</strong> na desnoj strani donosi kvalitetu.</p><p>Progovorio je Luka malo i o svom ugovoru u Realu.</p><p>- Trebam ići utakmicu po utakmicu, uživati, imam još tu godinu, ali vidjet ćemo što će se desiti. Naravno da mi je želja ostati u Realu, a tko to ne bi htio? Svjestan sam da sam u nekim godinama te klub mora vidjeti što je najbolje za njih, u dobrim smo odnosima te sam siguran da ćemo pronaći neko rješenje. Ne želim biti nikome na teret, ali dok mislim da mogu igrati u Realu ću se potruditi. No, ta tema još nije na dnevnom redu.</p><p>Prvo slijedi utakmica sa Švedskom te tre dana kasnije, također na Maksimiru, utakmica protiv Francuske.</p><p>- Prva utakmica je važna, druga dolazi za tri dana te ćemo sve igrače trebati na visokom nivou kako bi mogli odigrati dvije prave utakmice. Što se tiče bodova, teško je reći. Igramo doma, imat ćemo navijače - u malom broju, ali bolje da nema nikoga. Kod kuće uvijek idemo na pobjedu te ćemo tako ići i u ovim utakmicama. Najbitnije je da odigramo dvije dobre utakmice i ako bude tako vjerujem da ćemo osvojiti bodove potrebne za ostanak u A skupini Lige nacija</p><p>- Ne bi to uspoređivao s kvalifikacijama za Euro ili za Svjetsko, naša je motivacija igranje za reprezentaciju te smo u svakoj utakmici ekstra motivirani i to je nama bitno da damo maksimum u svakoj utakmici. Bez obzira bila to prijateljska utakmica, kvalifikacije ili Liga nacija</p>