'Modrić? Fantastičan je, ali s takvima smo već igrali i prije'

Igrači se pred publikom više trude, igraju atraktivnije. Nadam se da će Hrvatska zato igrati otvorenije, a mi ćemo vrebati njihove pogreške kako bismo ih kaznili, rekao je švedski izbornik

<p>Sretni smo što smo ovdje, pobjeda protiv Rusije ohrabrila nas je za ovu utakmicu. Drago nam je da nitko nije zaražen, iako smo imali nekoliko testiranja, a neće biti Svenssona radi dva žuta kartona, rekao je švedski izbornik <strong>Janne Andersson</strong>.</p><p>Nadodao je i kako očekuje tešku utakmicu na najvišoj razini, a potom se dotakao nekih izostanaka i mogućih zamjena te najavio kako će igrati <strong>Alexander Isak</strong>. To je prvo slučajno otkrio <strong>Marcus Berg,</strong> a potom je izbornik prvo malo glumio i rekao kako ništa nije odlučeno, no potom je rekao:</p><p>- On je kreativan i direktan igrač i ovo mu je prilika da se dokaže, a Kuluševski? On se osjeća spremnim, ali vidjet ću hoću li mu dati priliku u prvoj postavi ili će možda ući kao zamjena.</p><p><strong>Dejana Kuluševskog (20)</strong> ranije je u subotu nahvalio i izbornik Dalić, no s obzirom da je ovaj bio tek na jednom treningu, još ništa nije odlučeno, objasnio je švedski izbornik, a potom odgovorio na pitanje zahtjeva li igranje protiv Modrića ikakve promjene:</p><p>- Modrić je fantastičan igrač i hrvatski vezni red je jako kvalitetan, no igrali smo i prije s takvim igračima i s time se moramo znati nositi.</p><p>Švedska ima nula bodova u Ligi nacija, kao i Hrvatska:</p><p>- To ne utječe na pristup utakmici, u svakoj utakmici treba naći balans, a ni ova neće biti drukčija. Ova utakmica nije ni ključna ni presudna, trebamo joj pristupiti trijezne glave kao i svakoj drugoj. Vidim priliku za napredak, ne vidim pritisak zbog toga što imamo nula bodova. </p><p>Na Maksimir napokon dolazi i publika:</p><p>- Na stadionu će biti šest tisuća ljudi. Igrači se pred publikom više trude, igraju atraktivnije. Nadam se da će Hrvatska zato igrati otvorenije, a mi ćemo vrebati njihove pogreške kako bismo ih kaznili. Bilo je čudno igrati u Stockholmu bez navijača, gostovali smo u Rusiji gdje ih je bilo i zato je atmosfera bila daleko bolja.</p><p>Iako je Hrvatska ostala bez mnogo igrača sa Svjetskog prvenstva u Rusiji otprije dvije godine, izbornik smatra kako se radi o istoj momčadi:</p><p>- Unatoč tomu što pola te momčadi iz Rusije više nema, to je i dalje ista ta Hrvatska. Dva poraza su tu radi dva teška suparnika. Očekujem tešku utakmicu protiv vrlo kvalitetne momčadi.</p><p>Utakmica se igra u nedjelju u 18 sati na Maksimiru.</p>