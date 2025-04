'Modrić je posljednji izašao iz svlačionice. Čini se da je kraj'

Čarobnjak s brojem deset na leđima stao je pored aut linije, a uzvik oduševljenja začuo se Bernabeuom. Ponadali su se navijači da hrvatski maestro, na pozornici na kojoj slika nogometnu umjetnost već 13 godina, može posuti djelić svoje magije i režirati još jedan čudesan preokret Reala. No, jedno je želja, a drugo realnost. Ni Luka Modrić nije uspio izvesti čudo.

Pokretanje videa... 01:12 Otkrili koliko vrijedi Modrićeva imovina. Brojnim nekretninama i pivovari dodao je i velški klub | Video: 24sata/Pixsell/Instagram/Reuters

A za madridski klub realnost je ta da je Arsenal u ovome trenutku razina više. Topnici su, nakon demoliranja na Emiratesu (3-0), slavili i na kultnom Santiago Bernabeuu (2-1) te se zasluženo plasirali u polufinale Lige prvaka. A Realu prouzročili velike probleme.

Kako pišu španjolski mediji, priprema se veliko pospremanje u momčadi za sljedeću sezonu. Carlo Ancelotti je na odlasku, kao i nekolicina igrača, a ono što nas najviše zanima jest sudbina Luke Modrića. Hrvatski nogometaš, osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine, jedan od najvećih veznjaka u povijesti i najtrofejniji igrač Reala s 28 trofeja, vječno je zadužio kraljevski klub. Slikao je po terenu u bijelom dresu posljednjih 13 godina, želi on nastaviti još godinu dana, bez obzira što mu je 39 godina, osjeća da može, a to su pokazale i njegove partije ove sezone, ali kako pišu španjolski mediji, sve je izvjesnije kako mu Real neće ponuditi novi ugovor.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Španjolski velikan mu je posljednjih godina produljivao ugovor na po jednu sezonu, većinom bi sve dogovorili u završnici sezone. Donedavno je sve upućivalo da će se to opet dogoditi, da će Luka potpisati na još godinu dana pa sljedeće godine na Svjetskom prvenstvu, bio bi to kraj iz snova, umiroviti se u hrvatskom dresu. No, poprilično turbulentna sezona izmijenila je planove Florentina Pereza.

Još nema potvrde, sve je u sferi nagađanja, ali ako ne dobije novi ugovor, utakmica od Arsenala vrlo vjerojatno mu je bila i posljednja u karijeri u Ligi prvaka. U natjecanju koje je obilježio sa šest trofeja. Kako piše Defensa Central, ispadanje u četvrtfinalu jako teško je palo Modriću koji je posljednji izašao iz svlačionice. Upijao je svaki trenutak, emociju, atmosferu na tribinama, kao da je i sam znao da je to možda posljednja scena.

Foto: Lee Smith/REUTERS

- Modrić je posljednji izašao iz svlačionice i prihvaća vjerojatni odlazak iz Reala na ljeto. Realovo ispadanje iz Lige prvaka posebno je teško palo Modriću. Hrvat je ušao u drugom dijelu kako bi podigao momčad i pokrenuo povratak. Nažalost, Realov kapetan ovaj put nije imao sreće koja je njega i momčad pratila posljednjih sezona. Modrić je bio nemoćan protiv Arsenala i nije mogao pomoći suigračima. Modrić je nakon utakmice zadnji napustio Realovu svlačionicu. Čini se da je ovo bila Zadraninova posljednja utakmica u Ligi prvaka za Real. Vrh kluba ima ozbiljne sumnje što se tiče Modrićeva ostanka iduće sezone, ispadanje od Arsenala samo je njegov nastavak karijere u Reali učinilo još nesigurnijim - piše Defensa Central.

Hrvatski kapetan godinama je bio nositelj Reala, ali biologija je neumoljiva pa je u posljednje dvije sezone dobio drugačiju ulogu. Ove sezone odigrao je 49 utakmica, no samo 23 puta je krenuo kao starter. Većinom je ulazio s klupe, s bogatim iskustvom i znanjem uvijek bi nešto donio, no ono što je neprocjenjivo za madridski klub je njegova prisutnost, mirnoća i savjeti kojima obogaćuje suigrače. Posvetio se ulozi mentora, mnoge zvijezde poput Viniciusa, Bellinghama, Rodryga pa sada i Endricka stasale su pored njega. Pa i ako je ovo bila posljednja sezona, uz silne trofeje i magiju koju je 13 godina posipao, ovo je i najveća ostavština koju će ostaviti Realu.

Ako ne dobije novi ugovor u Madridu, pitanje je hoće li Luka uopće htjeti nastaviti karijeru. Naravno, mnogi dinamovci nadaju se romantičnom završetku, u maksimirskom klubu, no njegova želja uvijek je bila jasna. Umiroviti se u kraljevskom klubu.