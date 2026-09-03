Modrić: Kad djeca kažu da žele kući, misle na Madrid. Godine? Zamorno mi je to stalno slušati

Luka Modrić dao je veliki intervju za španjolsku Marcu u kojem se osvrnuo na svoje vrijeme u Real Madridu, novoj sezoni u Milanu te koji su njegovi planovi za budućnost. Posebno je naglasio da je Madrid njegov dom i da bi se htio tamo vratiti kada završi karijeru, a rekao je i da bi se mogao vratiti u Real u nekoj drugoj ulozi.

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- I meni nedostaje Madrid, grad, klub, sve. Ali mogu reći da se osjećam dobro i sretno ovdje u Milanu, gdje su me od prvog dana dočekali raširenih ruku, i jako sam zadovoljan. Dokaz za to je da sam još uvijek ovdje drugu godinu zaredom. Dakle, iako mi Madrid jako nedostaje, sada sam u Milanu i sretan sam i ovdje - rekao je hrvatski kapetan kada su mu rekli da za njim još uvijek pate u Realu.

Upitan je kome je bilo teže napustiti Madrid, njemu ili obitelji.

- Mislim da je bilo teško za sve nas, za obitelj i za mene. Ali možda još više za njih, jer su cijelog života živjeli u Madridu. Pogotovo za moju djecu. Moj prvi sin rođen je dok smo bili u Engleskoj i imao je dvije godine kad smo stigli, ali sjeća se cijelog djetinjstva u Madridu. Sada ima 16 godina - rekao je pa dodao:

- Kad razgovaram s njima, kad smo na odmoru ili gdje god, pitaju: "Kad idemo kući?", misle na Madrid. Zato je i njima bilo tako teško, a i meni. Ali takav je život, to je dio života i moraš nastaviti dalje. Sad smo ovdje. Teško je, stvarno teško, ali dobro, kad sve ovo vidiš, ispunjava te ponosom, zadovoljstvom i srećom.

Foto: Marco Canoniero

Luka Modrić je u 13 sezona osvojio 28 trofeja s "kraljevima", što je najviše u povijesti kluba.

- Nevjerojatno je, stvarno. Nikad nisam zamišljao ništa slično. Dođeš u klub u kojem znaš da ćeš se boriti za naslove i da je to normalno u tako velikom klubu, ali ni u najluđim snovima nisam očekivao da ću postati najodlikovaniji igrač u povijesti kluba - rekao je Modrić pa nastavio:

- Vrijeme u Realu naučilo me da nikad ne odustajem, da se uvijek borim do kraja, da uvijek vjerujem, da uvijek dam sve od sebe. Iako je to dio mog karaktera, onoga što jesam, Real Madrid vam to daje još više, usađuje vam to iznutra. Mislim da je to najvažnije što mogu istaknuti.

Objasnio je kako ostaje motiviran za sezonu.

- Nije teško. Radim ono što volim. Nogomet je moj život. Počeo sam trenirati sa šest godina i nogomet je zaista moj život. Još uvijek uživam u njemu, još uvijek imam istu ambiciju, motivaciju i strast. A kad se tako osjećaš, lakše je nastaviti dalje. Hvala Bogu da se osjećam dobro fizički i psihički, što je jako važno, i mislim da su to najvažniji razlozi. Prije svega, ljubav koju imam prema ovom sportu. Jer ako tvoje tijelo ne izdrži, onda je teško. Ali ja ovo ne smatram poslom. Za mene je to nešto u čemu uživam. Još uvijek uživam, još uvijek se zabavljam. Nemam dane kada kažem: "Više mi se ne da, ne želim trenirati ili ustati." To mi se nije dogodilo. I sve dok se tako osjećam, ne vidim razloga da prestanem - rekao je.

Foto: IMAGO/IMAGOSPORT

Dotaknuo se i toga kako ljudi stalno pričaju o njegovim godinama.

- Nije da me to smeta ili ljuti, ali postaje zamorno. Zamorno je to slušati, jer to nije nešto što je počelo prije dvije godine. Ovaj diskurs je započeo 2019., nakon Svjetskog prvenstva, kada sam imao 33 godine. Tada je već bilo: "Vidjet ćemo koliko će izdržati, ima 33, ima 34, ne može više..." Nakon toga sam osvojio još dvije Lige prvaka, završio treći na još jednom Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom, stigao do finala Lige nacija i osvojio druge naslove. Mislim da nakon svega ovoga... Ne volim pričati o sebi, ali mislim da sam u određenim trenucima igrao najbolji nogomet svog života - rekao je i dodao:

- Za mene su godine samo broj, ali ljudi postanu opsjednuti time. Čini se kao da ako ostariš, automatski te smatraju beskorisnim. A to ne funkcionira tako. To me ne utječe niti me smeta; samo je zamorno to slušati svaki dan. To je ujedno i motivacija da se dokaže da to nije istina, da se pokaže da se još uvijek mogu raditi stvari u tako poodmakloj dobi.

Ne krije da bi se jednog dana htio vratiti u Real.

- Nadam se. Volio bih. Ako ću biti iskren, ne moram to skrivati. Madrid je moj dom i naravno da bih se jednog dana volio vratiti. Ali vidjet ćemo kako i u kojoj ulozi, ako se to dogodi. Ne želim se vratiti samo radi povratka i biti tamo samo radi toga da budem tamo. To nisam ja. Želim biti koristan, želim pomoći Real Madridu. Ne samo biti tamo i ne znati zašto sam tamo. Ovo je moj mentalitet i moj način razmišljanja. Jer mi je Real Madrid dao sve, dao mi je toliko toga, i vjerujem da bih se vratio samo da bih učinio nešto korisno, da bih dobro radio i da bih radio ne samo u Real Madridu, već i za Real Madrid - zaključio je.

