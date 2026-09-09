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VJEČNI LUKA

Modrić nadomak vječnosti: Već je u Realu pokorio ovaj rekord!

Piše 24sata,
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Modrić nadomak vječnosti: Već je u Realu pokorio ovaj rekord!
Foto: Marco Canoniero
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U listopadu 2024., s 39 godina i 40 dana, postao je najstariji igrač koji je ikada zaigrao za Real Madrid, prestigavši slavnog Ferenca Puskása, čiji je rekord stajao netaknut od 1966. godine

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Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić (41), i u petom desetljeću života igra vrhunski nogomet. Podsjetimo, legendarni Modrić ljetos je produžio ugovor s Milanom na još jednu sezonu, a prošlog je tjedna potvrdio kako će kao kapetan predvoditi "vatrene" u Ligi nacija.

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Modrić je 2025. napustio Real kao najstariji nogometaš koji je nastupio u dresu "kraljevskog kluba", a hrvatski veznjak mogao bi takvu povijest ispisati i u Milanu. Naime, Ako zaigra pred kraj sezone u svibnju 2027., imat će 41 godinu i osam mjeseci, tri mjeseca više od Zlatana Ibrahimovića kada je 2023. postao najstariji igrač u povijesti Milana.

Time bi Modrić srušio rekord koji je Ibrahimović postavio s 41 godinom i 146 dana, nadmašivši i legendu kluba Alessandra Costacurtu. U listopadu 2024., s 39 godina i 40 dana, postao je najstariji igrač koji je ikada zaigrao za Real Madrid, prestigavši slavnog Ferenca Puskása, čiji je rekord stajao netaknut od 1966. godine.

(*uz korištenje AI-ja)

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