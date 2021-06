Genijalac. Čarobnjak u kopačkama. Legenda.

Mnogi se natječu kako bi što slikovitije prikazali veličinu Luke Modrića (35). Postalo je više i nebitno pričati o njegovim poznim nogometnim godinama jer one nikako ne odgovaraju onome što gledamo na travnjaku. A to je nogometna magija. Toliki ga je užitak gledati da bi bilo najbolje da ova predstava nikada ne završi. No, nažalost, morat će jednom.

Jednostavno, ne postoje ti epiteti koji mogu opisati sve ono što on radi na terenu. Dovoljno je samo gledati i diviti se. Kao onom nevjerojatnom golu kojeg je utrpao Škotima (3-1) u trećem kolu grupne faze Eura.

Bio je to trenutak magije, trenutak nečeg velikog. Što ne može svatko. S vanjskim dijelom kopačke probio je rašlje i pokazao kakav je nogometni majstor. Kao vino, genijalac koji je sve bolji što je stariji. Svjesni su toga i Španjolci uoči današnje osmine finala Eura. Itekako.

Španjolske tiskovine pune su njegovog imena, hvale Luku, ali ga se i pribojavaju. Spominju ga kao najveću opasnost Hrvatske i čovjeka koji dirigira našim orkestrom. Znaju što može, već devet godina uživaju u njegovoj magiji pa se i s razlogom boje. A kada tek vide ovu vanjsku s treninga...

Modrićeva bomba protiv Škotske nije slučajnost, vanjska mu je oduvijek bila specijalka, ali uz njegovu magiju, sve je rezultat vježbe. Pa je tako Luka odlučio još malo naoštriti svoje oružje uoči Španjolske.

Na treningu uoči Furije je vježbao svoj magični udarac, a HNS se na društvenim mrežama pohvalio kako to izgleda.

Naravno da je ušlo. Ali, kada bi barem jedna takva završila večeras i u španjolskoj mreži...

Oružje je tako očito naoštreno i spremno za večerašnji boj osmine finala protiv Španjolske. Utakmica počinje u 18 sati, igra se u Kopenhagenu, a naši će se osjećati kao da igraju u Hrvatskoj. Na stadionu Parken bodrit će ih više od pet tisuća naših navijača.

Idemo, Hrvatska!