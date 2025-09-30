Modrić nije htio odgovoriti na pitanje novinara CBS-a. Onda je on odgovorio umjesto njega...

Luka Modrić (40), kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, ne prestaje oduševljavati svjetsku javnost, a posljednja pohvala stigla je s ugledne američke adrese. Naime, nedavno je Modrić dao intervju za prestižnu sportsku mrežu CBS Sports Golazo, a ona mu je posvetila objavu koja je izazvala lavinu reakcija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Voditelj Nigel Reo-Coker (41), bivši mladi engleski reprezentativac, pitao je Modrića koja je njegova najistaknutija vrlina, na što je kapetan ''vatrenih'' odgovorio kako bi drugi ljudi možda dali bolji odgovor na to pitanje.

- Ne želim ispasti umišljen... - komentirao je Modrić, a Reo-Coker je nastavio u njegovo ime.

- Ne moraš ti reći, ja ću. Ti si jedan od najboljih veznjaka u nogometnoj povijesti, Ti si netko koga zovemo kompletnim veznjakom, Tvoj prvi dodir jedan je od najboljih stvari u tvojoj igri, a siguran sam kako si s godinama puno toga dodao u svoju igru i da sada više savjetuješ mlade igrače - rekao je voditelj CBS-a, a Modrić mu je odgovorio...

- Puno ti hvala, lijepo je čuti te riječi, zaista ih cijenim - rekao je Modrić, koji je imao fantastičan početak u Milanu.