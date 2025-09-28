Obavijesti

HRVATSKI MAESTRO

Modrić o motivaciji: 'Uvijek se moraš nastaviti dokazivati, bez obzira koliko si toga postigao'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Andrea Amato/IPA Sport / ipa-age

To je samo ljubav prema nogometu, stvarno volim nogomet. Otkad sam se rodio, vidim fotografije iz djetinjstva i na njima sam s loptom. Toliko volim nogomet, rekao je Modrić

Luka Modrić će u nedjelju u 20.45 istrčati na teren San Sira u derbiju protiv Napolija. S 40 godina i dalje je jedan od najboljih veznjaka na svijetu, a u nedavnom razgovoru za CBS Sports Golazo govorio je o svom mentalitetu i motivaciji, a sve je prenio portal milanpress.it. Utakmica protiv Napolija bit će mu sedma u dresu Rossonera, a u zadnjoj utakmici Kupa protiv Leccea je dobio odmor kako bi bio potpuno spreman za veliki derbi vodećom momčadi talijanske lige.

CALCIO - Coppa Italia - AC Milan vs US Lecce
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

"Kako održavam motivaciju? To je samo ljubav prema nogometu, stvarno volim nogomet. Otkad sam se rodio, vidim fotografije iz djetinjstva i na njima sam s loptom. Toliko volim nogomet, to je razlog zašto održavam ovu motivaciju. Kad pobijediš, to je jedinstven osjećaj i želiš da se ponovi. To je ono što me drži motiviranim, još uvijek želim pobjeđivati", rekao je Modrić pa dodao:

Tajna? Ne mogu reći jednu specifičnu stvar. Mnogo je stvari koje se moraju spojiti, ali najvažnija je ljubav prema igri i nastavak žrtvovanja. Ne smiješ biti zadovoljan onim što si već učinio, gledati unatrag i reći: 'Učinio sam ovo, učinio sam ono.' U nogometu uvijek moraš dokazivati, bez obzira na to koliko si velik i koliko si već postigao. Moraš se nastaviti dokazivati i to je ono o čemu razmišljam. Vjerojatno sam zato još uvijek na ovoj razini."

Nakon što je zlatnim slovima ispisao povijest Reala i osvojio sve što s može osvojiti u svijetu nogometa, sada oduševljava navijače Serie A. Nevjerojatno je s kojom lakoćom i dalje pleše po terenu, a uskoro ga očekuju i obveze s reprezentacijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

