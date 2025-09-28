To je samo ljubav prema nogometu, stvarno volim nogomet. Otkad sam se rodio, vidim fotografije iz djetinjstva i na njima sam s loptom. Toliko volim nogomet, rekao je Modrić
Modrić o motivaciji: 'Uvijek se moraš nastaviti dokazivati, bez obzira koliko si toga postigao'
Luka Modrić će u nedjelju u 20.45 istrčati na teren San Sira u derbiju protiv Napolija. S 40 godina i dalje je jedan od najboljih veznjaka na svijetu, a u nedavnom razgovoru za CBS Sports Golazo govorio je o svom mentalitetu i motivaciji, a sve je prenio portal milanpress.it. Utakmica protiv Napolija bit će mu sedma u dresu Rossonera, a u zadnjoj utakmici Kupa protiv Leccea je dobio odmor kako bi bio potpuno spreman za veliki derbi vodećom momčadi talijanske lige.
"Kako održavam motivaciju? To je samo ljubav prema nogometu, stvarno volim nogomet. Otkad sam se rodio, vidim fotografije iz djetinjstva i na njima sam s loptom. Toliko volim nogomet, to je razlog zašto održavam ovu motivaciju. Kad pobijediš, to je jedinstven osjećaj i želiš da se ponovi. To je ono što me drži motiviranim, još uvijek želim pobjeđivati", rekao je Modrić pa dodao:
Tajna? Ne mogu reći jednu specifičnu stvar. Mnogo je stvari koje se moraju spojiti, ali najvažnija je ljubav prema igri i nastavak žrtvovanja. Ne smiješ biti zadovoljan onim što si već učinio, gledati unatrag i reći: 'Učinio sam ovo, učinio sam ono.' U nogometu uvijek moraš dokazivati, bez obzira na to koliko si velik i koliko si već postigao. Moraš se nastaviti dokazivati i to je ono o čemu razmišljam. Vjerojatno sam zato još uvijek na ovoj razini."
Nakon što je zlatnim slovima ispisao povijest Reala i osvojio sve što s može osvojiti u svijetu nogometa, sada oduševljava navijače Serie A. Nevjerojatno je s kojom lakoćom i dalje pleše po terenu, a uskoro ga očekuju i obveze s reprezentacijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
