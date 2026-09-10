Modrić objavio rijetku fotku s roditeljima, pažnju ponovno privukla njegova skromna torta

Luka Modrić proslavio je 41. rođendan u krugu obitelji, a dio slavlja podijelio je i s pratiteljima na Instagramu. Hrvatski kapetan objavio je rijetku zajedničku fotografiju s majkom Radojkom i ocem Stipom, s kojima je nasmijan pozirao uz rođendansku tortu.

Foto: instagram

Modrić inače rijetko dijeli obiteljske trenutke na društvenim mrežama, pa je fotografija s roditeljima brzo privukla pažnju njegovih pratitelja. Uz objavu je dodao emotikone crvenih srca i sklopljenih ruku. Njegovi roditelji pratili su ga od najtežih godina djetinjstva obilježenih ratom i progonstvom pa sve do najvećih uspjeha u nogometnoj karijeri. Modrić je tijekom godina više puta govorio koliko mu obitelj znači, a fotografija s roditeljima još je jednom pokazala njihovu bliskost.

Pažnju je ponovno privukla i rođendanska torta. Modrić je 41. rođendan obilježio manjom čokoladnom tortom ukrašenom malinama i crvenim svjećicama s brojem 41. Upravo su njegove skromne rođendanske torte posljednjih godina postale svojevrsna tradicija na društvenim mrežama. Već treću godinu zaredom obožavatelji komentiraju njihovu veličinu, a jedna od prethodnih fotografija završila je i kao šala na popularnim meme stranicama.

Foto: instagram

Modrić je zahvalio svima na čestitkama, a među onima koji su mu javno poželjeli sve najbolje našla su se i poznata nogometna imena poput Rodryga, Viníciusa, Ramosa i Marcela.