Modrić odbio Bobana: Zidane i Real još dugo računaju na Luku

Zvonimir Boban pokušao je povući svoj prvi veliki, simbolični potez po povratku u Milan, ali naletio je na odlučno 'ne' svojeg nasljednika među Vatrenima, velikog Luke Modrića.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Luka Modrić i Robby Baggio u Opatiji

Boban je, prenosi madridska Marca iz talijanske Gazzette dello Sport, pokušao Modrića uvjeriti da bi u Milanu postao ključni igrač i temelj povratka Crveno-crnih u vrh svjetskog nogometa.

Sve je ostalo samo na pokušaju. Jače od Bobanovih riječi bile su one koje je Luki još početkom svibnja u četiri oka izrekao Zinedine Zidane:

- Još najmanje jednu sezonu možeš biti kreator Realove igre, godine tu nisu važne, a to ćemo ti dokazati novim ugovorom koji ćeš uskoro dobiti od Reala - rekao je Francuz, a prenijela vrhunski informirana Cadena Cope.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Modriću taj ugovor još nije stavljen na sol, aktualni mu traje do slijedećeg ljeta pa su AC Milan i Boban pokušali djelovati u tom 'vakuumu', ali - bezuspješno.

Danas, ako igrač može birati između Reala i Milana, nikakve tu dileme zapravo nema. Posebno za jednog od najvećih koji su ikada nosili... Realov dres.

Zvone će pokušati dovesti drugu dvojicu Vatrenih, Andreja Kramarića (Hoffenheim) i Dejana Lovrena (Liverpool) čiji j predstavnik Predrag Mijatović (još jedna Realova legenda) nešto prije podneva viđen kako nakon pregovora odlazi iz sjedišta AC Milana...

Incontro in sede tra la dirigenza del #Milan e Predrag #Mijatovic che lavora da intermediario con Vlado Lemic, famoso agente che gestisce tanti croati, tra gli altri Lovren, Modric, Matic etc.

Lavori in corso in sede... @milannewsit pic.twitter.com/3ywQlmSEAq