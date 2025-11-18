Modrić: Odradili smo ovo na najbolji mogući način i sad s nestrpljenjem čekamo ždrijeb

Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica protiv Crne Gore bila je samo formalnost, ali u njoj je naša vrsta pobijedila i tako zaključila najbolje kvalifikacije za veliko natjecanje u povijesti. Kapetan Luka Modrić dobio je poštedu od izbornika Zlatka Dalića i nije započeo utakmicu od prve minute. No u igru je ipak ušao i odigrao nešto više od deset minuta. Nakon susreta dao je svoje viđenje utakmice.

- Nismo ušli najbolje u utakmicu, oni su to iskoristili i zabili dva gola. U drugom poluvremenu igrali smo bolje, konkretnije i završili kvalifikacije na najbolji mogući način, što je bio plan i cilj - rekao je Modrić.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Glavno pitanje na konferenciji za medije za izbornika Dalića bilo je: “Hoće li igrati Luka Modrić?”. Hrvatski kapetan ušao je u igru u 78. minuti i zaradio ovacije navijača na stadionu u Podgorici.

- Stvarno nas je publika prekrasno primila. Mogu im se samo zahvaliti od srca na tome i neka dalje nastave sjajno podržavati svoju ekipu. Ambijent je bio sjajan - dodao je Modrić.

Na pitanje jesu li igrači iz drugog plana dočekali svoju šansu, Dalić je odgovorio:

- Definitivno. Ne bih htio nikoga izdvajati, ali bilo je igrača koji su pokazali da su budućnost i sadašnjost reprezentacije. Odigrali su dobru utakmicu protiv kvalitetne Crne Gore. Oni su zaslužili imati više bodova nego što imaju. Imaju novog izbornika, narast će kao ekipa. Imaju dosta mladih i kvalitetnih igrača i želim im sve najbolje.

Na pitanje očekuje li s nestrpljenjem izvlačenje 5. prosinca, Modrić je rekao:

- Naravno, s nestrpljenjem čekamo vidjeti s kim ćemo igrati u grupi i gdje ćemo putovati.

Hoće li to biti još jedno dugo ljeto?

- To svi priželjkujemo, ali polako. To je daleko i sada se trebamo fokusirati na klubove, što bolje odraditi sezonu i onda se pripremiti za ono što nas čeka - zaključio je Modrić.