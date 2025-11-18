Obavijesti

ČEKA NAS DUGO LJETO

Modrić: Odradili smo ovo na najbolji mogući način i sad s nestrpljenjem čekamo ždrijeb

Modrić: Odradili smo ovo na najbolji mogući način i sad s nestrpljenjem čekamo ždrijeb
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Hoće li opet biti drugo ljeto? To svi priželjkujemo, ali polako. To je daleko i sada se trebamo fokusirati na klubove, što bolje odraditi sezonu i onda se pripremiti za ono što nas čeka, kazao je Modrić

Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica protiv Crne Gore bila je samo formalnost, ali u njoj je naša vrsta pobijedila i tako zaključila najbolje kvalifikacije za veliko natjecanje u povijesti. Kapetan Luka Modrić dobio je poštedu od izbornika Zlatka Dalića i nije započeo utakmicu od prve minute. No u igru je ipak ušao i odigrao nešto više od deset minuta. Nakon susreta dao je svoje viđenje utakmice.

- Nismo ušli najbolje u utakmicu, oni su to iskoristili i zabili dva gola. U drugom poluvremenu igrali smo bolje, konkretnije i završili kvalifikacije na najbolji mogući način, što je bio plan i cilj - rekao je Modrić.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Glavno pitanje na konferenciji za medije za izbornika Dalića bilo je: “Hoće li igrati Luka Modrić?”. Hrvatski kapetan ušao je u igru u 78. minuti i zaradio ovacije navijača na stadionu u Podgorici.

- Stvarno nas je publika prekrasno primila. Mogu im se samo zahvaliti od srca na tome i neka dalje nastave sjajno podržavati svoju ekipu. Ambijent je bio sjajan - dodao je Modrić.

Na pitanje jesu li igrači iz drugog plana dočekali svoju šansu, Dalić je odgovorio:

- Definitivno. Ne bih htio nikoga izdvajati, ali bilo je igrača koji su pokazali da su budućnost i sadašnjost reprezentacije. Odigrali su dobru utakmicu protiv kvalitetne Crne Gore. Oni su zaslužili imati više bodova nego što imaju. Imaju novog izbornika, narast će kao ekipa. Imaju dosta mladih i kvalitetnih igrača i želim im sve najbolje.

Na pitanje očekuje li s nestrpljenjem izvlačenje 5. prosinca, Modrić je rekao:

- Naravno, s nestrpljenjem čekamo vidjeti s kim ćemo igrati u grupi i gdje ćemo putovati.

Hoće li to biti još jedno dugo ljeto?

- To svi priželjkujemo, ali polako. To je daleko i sada se trebamo fokusirati na klubove, što bolje odraditi sezonu i onda se pripremiti za ono što nas čeka - zaključio je Modrić.

