Modrić otkrio o čemu je pričao s Garcijom i dodao: 'Bolje da ne pričam što sam rekao Cucurelli'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (41) analizirao je poraz Hrvatske od Španjolske 2-1 u preokretu pred 33.000 navijača na Poljudu. "Vatreni" su odigrali puno bolje nego u debaklu protiv Engleske 7-0, ali su svejedno ostali kratkih rukava.

- Bilo je to puno bolje. Rezultat nam, nažalost, nije išao u korist iako smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku, ne izgubiti, ako ne i pobijediti po prikazanom. Pogotovo prvo poluvrijeme u kojem smo imali šanse, pogotovo druga Matanovićeva, otišli bismo na 2-0 da je zabio, možda bismo zabili još koji gol. Ali dobro, radili smo i napravili sve što smo se dogovarali. Sve što nismo imali prošlu utakmicu, to smo danas imali. To je Hrvatska kakva treba igrati. Protiv ovakvih momčadi kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse. Ako ne, oni te kazne iz poluprilika. Bez obzira na poraz, možemo biti zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme. Energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost... To je to, idemo dalje, još nas čekaju dvije utakmice. Ovo je već bolji osjećaj nego nakon prošle utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić nakon Španjolske

Pokretanje videa... VIDEO Modrić nakon poraza od Španjolske 2-1 | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Što vam je rekao izbornik u svlačionici?

- Izbornik je bio pozitivan, pokušao je ostati pozitivan nakon Engleza, koliko god je bila teška situacija. Ali to je život, to je nogomet. Moraš ići naprijed. Ne možeš ostati u nekom negativnom osjećaju, zašto ovo, kako ovo, nema toga. Današnja utakmica je pokazala čime možemo biti zadovoljni. Iako ne rezultatom, igrom i pristupom da. Kad ne iskoristiš šanse, ovakve te momčadi kazne. A izbornik je htio biti pozitivan, bio je pozitivan. Pričao je dosta i pojedinačno i s ekipom, i mi smo imali jedan razgovor. Idemo dalje, ova reprezentacija ima dobru budućnost, ali moramo shvatiti da bez borbenosti, trke, agresivnosti, duel igre, zajedništva sva ta kvaliteta koju posjedujemo neće doći do izražaja nikad, ako nemamo ovo prvo. Prvo moramo biti (lupa šakom o dlan, op.a.) čvrsti, agresivni, zajedno i onda će naša kvaliteta doći do izražaja. A ako mislimo da ćemo prvo nešto kvalitetom napraviti, bez rada, nema šanse.

Jeste li upali u komfornu zonu?

- Ne vjerujem. Jednostavno se dogodilo, igrali smo protiv velike momčadi. Previše smo im dopustili, bili smo nekako... Ne znam, monotoni, letargični. I kad takvim ekipama daš puno prostora, oni te jednostavno razbiju, što se nama dogodilo. Zašto je to tako bilo, ne znam. Bilo je dosta igrača koji su bili virozni, mislim da je to izbornik spomenuo. Je li to u nekom dijelu imalo mali utjecaj? Ne želim tražiti izlike, jednostavno to što smo odigrali je ispod svake razine, to se više nikad ne smije ponavljati. Moramo izvući pouke iz toga, mislim da smo ih izvukli po prikazanom danas, ali nažalost opet nije bilo dovoljno. Jer protiv ovakvih ekipa, ako ne iskoristiš šanse, oni te kazne i opet izgubiš.

Kako komentirate drugi žuti karton za Ivana Perišića zbog prekršaja nad Cucurellom?

- A šta ću komentirati? Po meni nije. Vidi se da se Perija izmiče, da ga ne želi uopće dirati, ovaj je malo inscenirao. I bezveze, glup crveni karton. Ali možeš ići pogledati na VAR, valjda sad ima novo pravilo, ako nije žuti karton 100 posto, da ga možeš skinuti. Šteta, šteta. Da smo ostali s 11 igrača, ne bismo sigurno izgubili. Imao je Perija onu dobru šansu za 2-1, obrani mu nevjerojatno. Ali što je, tu je. Idemo dalje i ovo je putokaz kako trebamo, bez obzira na poraz. Teško je uvijek kad se izgubi, ali osjećaj je puno, puno bolji.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Što su vam rekli Marc Cucurella ispred svlačionice i trener Hajduka Gonzalo Garcija, s kojim ste se dugo zadržali u razgovoru?

- Ništa. S Cucurellom, bolje da ne pričam što sam mu rekao, haha. A drago mi je bilo upoznati Garciju. Pratim dosta našu ligu, pratim što radi u Hajduku isto tako. Radi odličan posao i malo smo popričali o svemu, u životu, kako mu je u Splitu, kako je ekipi, malo nogometne teme. Lijepo ga je bilo vidjeti i upoznati, to je to.

Jeste li mu dali neki savjet za derbi protiv Dinama?

- Neee, ne bih mu davao savjete jer sam ja ipak dinamovac, haha. Mogu mu jedino dati loše savjete - zaključio je Modrić.