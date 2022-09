Modrić otkrio zašto je godinama u vrhu: Živim nogomet 24 sata

Prije nekoliko dana oduševio je nogometni svijet. Opet. Zabio je u pobjedi Reala nad Celticom (3-0) baš onako na svoj način. Fenomenalni šut desnom vanjskom, majstorija koju bi trebalo zaštiti UNESCO-om.

Neuništivi Luka Modrić u petak je proslavio 37 godina. Posljednjih deset član je Real Madrida te i dalje jedan od najboljih veznjaka na svijetu. I Izgleda kao da može igrati još nekoliko godina. A koja je tajna njegove dugovječnosti?

- Uvijek me pitaju koja je moja tajna, ali ne znam što bih rekao. Živim nogomet skoro 24 sata na dan, to je jako bitno. Obožavam ovo što radim i uživam u svojoj profesiji više nego ikada prije jer znam da sam u kompliciranim godinama za nogometaša. Nikada ne znate koliko možete trajati na ovom nivou u ovom klubu gdje su najveći mogući zahtjevi. Pokušavam uživati u treninzima i utakmicama. Sve to mi pomaže da se dobro osjećam u ovim godinama - rekao je Luka Modrić za Real Madrid TV.

Posljednjih godina drži se svoje rutine, pa čak i na rođendan. Pazi na prehranu, jako puno ulaže u sebe. I upravo zbog toga još uvijek posipa magiju nogometnim terenima. Radna etika i disciplina koja bi trebala biti primjer mladim nogometašima.

- Stižem u klub sat i 15 minuta ranije skoro svakog dana i doručkujem ovdje. Odradim sve sa fizioterapeutima u teretani kako bih na trening došao već zagrijan. Onda odradim trening pa nakon toga, ovisno o tome kako se osjećam, ostanem ovdje raditi sa fizioterapeutima. Radim što god je potrebno.

Manchester United ovog je ljeta rastavio udarni trio koji je Realu donio pet Liga prvaka. Casemiro je otišao u Premier ligu i ostavio Luku i Tonija Kroosa.

- Ove smo sezone krenuli dobro i imamo jaku momčad. Otišao nam je jako važan igrač kao što je Casemiro, ali imamo dobrih igrača koji ga mogu zamijeniti. Tchouameni se dobro prilagođava, Camavingi je ovo druga godina u klubu i bio je dobar u prvoj sezoni, Kroos je ovdje dugo... Tu je i Valverde koji je odličan, pa Ceballos koji dosta doprinosi... Dobro smo pokriveni - rekao je Modrić.

S Real Madridom ugovor ga veže do kraja sezone, a od reprezentacije bi se mogao oprostiti nakon Svjetskog prvenstva u Kataru. Kada bi ta magija barem još malo potrajala...

