Modrić pomeo statistiku u Serie A! Samo je jedan igrač ispred

Luka Modrić u 41. godini života odigrao je još jednu sezonu za pamćenje. Nakon što je šokantno napustio Real Madrid kao apsolutna legenda, jedan od najboljih igrača s najviše naslova u povijesti kluba, stigao je u Milan. "Rossoneri" tada nisu izborili Europu pa je to bila prilika da se Luka u poznim igračkim godinama vrati u ritam igranja samo domaćeg prvenstva i Kupa, nakon što je godinama nosio kraljeve do šest naslova u Ligi prvaka.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nažalost po njega i Milan, "Rossoneri" drugu godinu zaredom nisu uspjeli ostvariti naum i vratiti se među elitu. Iako su dobar dio sada već minule sezone proveli u samom vrhu, na drugom mjestu, u posljednjem su kolu ispustili treću poziciju nakon poraza od Cagliarija i skliznuli na peto mjesto. Epilog toga bio je otkaz Massimilianu Allegriju, a klub je smijenio i sportskog direktora Iglija Tarea, izvršnog direktora Giorgija Furlanija te šefa skautske službe Geoffreyja Moncadu.

Plasmanu u tek Europsku ligu kumovala je i Modrićeva ozljeda. Luka je krajem travnja, nakon sudara glavom s Manuelom Locatellijem, zadobio prijelom jagodične kosti. Izvan pogona bio je sve do pretposljednjeg kola s Genoom, kada je Milanovu pobjedu gledao s klupe. U međuvremenu je voda došla do grla.

U tri utakmice koje je propustio Milan je dvaput izgubio, od Atalante i Sassuola. U posljednjem kolu Milan je dobro počeo i poveo, ali je Cagliari do 60. minute preokrenuo, a Allegri posegnuo za Modrićem. U preostalih pola sata kapetan hrvatske reprezentacije nije uspio pokrenuti momčad i dovesti je do pobjede.

Koliko je Modrić ove sezone na leđima nosio Milan, govori i statistika. Prema podatcima SofaScorea, drugi je najbolje ocijenjeni igrač lige s prosječnom ocjenom 7.53. Kratka i duga dodavanja uvijek su bila njegova specijalnost, a to se nije promijenilo ni ove sezone. U toj je kategoriji također drugi najbolji u ligi, kao i po dodirima s loptom. Najbolji je u Serie A po osvojenim loptama, a jedina kategorija u kojoj ne parira najboljemu u ligi, Locatelliju, jesu dodavanja u protivničkoj trećini te golovi i asistencije.

Statistika Luke Modrića.

Foto: Sofascore za 24sata

Pokazao je da i dalje može igrati na vrhunskoj razini, a sada je na još jednom križanju u karijeri: ostati u Milanu i prvi put nakon sezone 2011./12. zaigrati u Europskoj ligi, umiroviti se kao jedan od najvećih ikada ili potražiti novu destinaciju.