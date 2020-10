Modrić prema Marci 4. najbolji u momčadi: 'Dao je ritam Realu'

Nogometaši Real Madrida izgubili su od Šahtara kod kuće 3-2, a Modrić je zabio gol za 'kraljeve'. Prvo je poluvrijeme bilo za zaborav, a u drugom je Luka pokrenuo Madriđane i bi

<p>Zabio je spektakularan gol koji je dao nadu u povratak. Zamijenjen je u 69. minuti. U prvom poluvremenu je igrao povučeno, a u drugom dijelu je bio vođa momčadi. Ne samo zbog gola, već zbog ritma koji je dao igri cijele momčadi, objavila je Marca i tako opisala kapetana hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Luku</strong> <strong>Modrića </strong>nakon poraza <strong>Reala </strong>u novoj sezoni Lige prvaka. Ukrajinski <strong>Šahtar </strong>iznenadio ih je na stadionu Alfreda di Stefana sa <strong>3-2</strong> (3-0).</p><p>Luka je zabio prvi gol Reala u nastavku i pokrenuo 'kraljeve', ali do kraja utakmice Real nije uspio doći do boda. Modrić je prekrasno potegnuo s 25 metara od gola, dok je <strong>Junior Vinicius </strong>pet minuta kasnije dao dodatni vjetar u leđa Realu koji je do kraja susreta zabio i treći gol, ali ih je ražalostio VAR.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</strong></p><p>Suci su odlučili da je zaleđe prethodilo golu <strong>Federica Valverdea </strong>u drugoj minuti sudačke nadoknade pa je na kraju ukrajinski klub odnio kući velika tri boda. Također, čitatelji Marce odlučili su kako je najbolji pojedinac Reala na utakmici bio Junior Vinicius.</p><p>- Izašao je na teren i zabio nakon 10 sekundi. Dao je Realu novu dimenziju u napadu te su tad bili naelektriziranija momčad. Bilo bi izjednačeno da nije bio u zaleđu kod Valverdeova gola, a prema prikazanom, zaslužuje igrati - stav je španjolskog lista.</p><p>Drugi je na toj listi bio golman <strong>Thibaut Courtois</strong>, dok je ispred Modrića prema mišljenju čitatelja bio i Benjamin Mendy na bočnoj poziciji. Daleko su najgori bili <strong>Marcelo</strong>, <strong>Eder</strong> <strong>Militao </strong>i <strong>Luka Jović</strong> za koje su napisali kako s ovakvom razinom igre ne mogu nastupati na europskoj razini.</p>