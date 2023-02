Modrić: Prije svake utakmice mi govore da se umirovim. Stalno svi ponavljaju da je Real mrtav

Kada god Real Madrid gostuje u Engleskoj, najveće zanimanje otočke javnosti probudi Luka Modrić, koji je u Tottenhamu stasao u jednog od najvećih veznjaka u povijesti. Real je prošle sezone na putu do pokala Lige prvaka pobijedio čak tri engleske momčadi, Chelsea, Manchester City pa u finalu Liverpool, a upravo ih s 'redsima' čeka revanš u osmini finala Lige prvaka.

Hrvatski maestro je dan uoči utakmice gostovao u emisiji BT Sportsa kod legende Manchester Uniteda Rija Ferdinanda. Opušteni i nasmijani Luka pričao je o svojoj karijeri u Tottenhamu i Real Madridu, ali i otkrio što ga najviše smeta. Prošle sezone Real je imao najteži ždrijeb na putu do finala Lige prvaka, redom su padali PSG, Chelsea, City pa Liverpool. No, nitko nije vjerovao u njih, svi su ih podcjenjivali.

- Svi su bili favoriti protiv nas, od prve nokaut runde do finala. Točnije, javnost ih je takvima proglasila. Slušali smo i gledali kako nas svi otpisuju i sumnjaju u nas. Gorili smo od toga da im pokažemo suprotno i to nam je bio najveći motiv. Svi su govorili da će proći PSG, Chelsea, City... Ružno je to. Prije svake utakmice s ovim suparnicima su nas otpisivali, a onda kada smo protiv svih njih nadoknađivali zaostatke, preokretali i pobjeđivali, govorili su da je to zato što imamo sreće - rekao je Luka.

Foto: BT Sport

Modriću je 36 godina, ali i dalje igra na vrhunskoj razini. Ne samo to, jedan je od glavnih igrača Reala i mozak njihove igre. Zahvaljujući njegovim maestralnim igrama, klub se prošle sezone okrunio naslovom španjolskog prvaka i osvojio Ligu prvaka. Bez obzira na sve, neki sumnjaju u njega. Do kada će igrati, ne zna ni sam Luka. Čeka novi ugovor od Reala, a priče o mirovini samo ga motiviraju i guraju dalje.

- Prije svake utakmice govore 'Modrić se mora umiroviti', 'Kroos ne treba igrati', 'Benzema je ovakav i onakav', ponavljaju da smo mrtvi, ali mi im stalno ne prestajemo dokazivati da su u krivu - kazao je Modrić.

Foto: SUSANA VERA

Luka je nogometni genijalac i fantazista, a njegovo najjače oružje, u moru mnogih, je udarac desnom vanjskom kojeg je naoštrio do savršenstva. Asistencije vanjskom protiv PSG-a i Chelseaja urezale su se mnogima u pamćenje pa se Rio Ferdinand s razlogom pita zašto taj udarac ne nazovu po Modriću. No, jedan trener mu je branio da ga koristi.

Foto: VINCENT WEST

- Ne, nikada to nisam vježbao. Došlo mi je prirodno još u djetinjstvu. Da, istina je da su mi neki treneri branili da udaram loptu vanjskom, ali neću reći koji.

Najčitaniji članci