Modrić protiv Vlašića: Luka briljirao u jednom segmentu igre, a Nikola pucao čak 5 puta!

Piše Petar Božičević,
Modrić je ove sezone odigrao 32 utakmice i zabio tri gola, uz dvije asistencije, dok je Vlašić za Torino nastupio 33 puta i zabio osam golova, uz pet asistencija

Admiral

Milan je pobijedio Torino 3-2 u 30. kolu Serie A, a utakmicu su obilježila dva hrvatska igrača. Luka Modrić stigao je do nevjerojatnog postignuća, dok je Nikola Vlašić zabio gol za goste. Osim toga, obojica su odigrala zapažene role u svojim momčadima. 

Modrić je ponovno bio sjajan u distribuciji lopte i poslao točno svih 11 upućenih dugih dodavanja. Imao je 99 dodira s loptom i točno dodao 94 posto upućenih dodavanja, a dobio je tri od šest duela u kojima se našao i osvojio pet posjeda. Prošao mu je jedan od četiri pokušana driblinga. 

S druge strane, Vlašić je zabio gol i osvojio čak 10 posjeda za svoju momčad. Dobio je 5/9 duela u kojima se našao, a pucao je na gol čak pet puta, od čega dvaput u okvir. Jednom je pogodio okvir gola, a imao je i jedno ključno dodavanje. 

Modrić je prema SofaScoreu zaradio ocjenu 7,7, a Vlašić 7,0. Modrić je protiv Torina stigao do 550. nastupa od prve minute u ligama petice, a od debitanskog nastupa (u ligama petice) u Tottenhamu u sezoni 2008./09., samo je Antoine Griezmann skupio više utakmica od prve minute, njih 555. Kapetana "vatrenih" nahvalili su i talijanski mediji nakon utakmice. 

Modrić je ove sezone odigrao 32 utakmice i zabio tri gola, uz dvije asistencije, dok je Vlašić za Torino nastupio 33 puta i zabio osam golova, uz pet asistencija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

