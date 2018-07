Modrić: Rusi su tvrdi i publika je iza njih, ali mi ćemo slaviti!

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati igra četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv domaćina Rusije, koji je čudesno izbacio Španjolsku nakon penala. Izbornik Zlatko Dalić odlučio je u potpunosti napasti protivnika pa će tako od prve minute na travnjak istrčati Andrej Kramarić umjesto Marcela Brozovića.

- To je domaćin, vrlo nezgodna ekipa, puno trče, puno se bore. Pokazali su to protiv Španjolske gdje su bili u podređenom položaju, nisu stvorili neke šanse, ali na kraju su dogurali do tih penala baš zbog toga što imaju publiku iza sebe. Dosta trče i bore se i onda ih je tu i malo nagradilo. I u četvrtfinalu su - rekao je kapetan Hrvatske Luka Modrić u razgovoru za Fifa TV.

Nitko se tome nije nadao, ali tvrda ruska ekipa odigrala je iznad svih očekivanja i u utakmicu s Vatrenima ulazi u sjajnom zamahu.

- Nitko to od njih nije očekivao, ali po meni su zasluženo tu. Očekuje nas vrlo teška utakmica i morat ćemo biti puno bolji nego protiv Danaca. Ja sam uvjeren da ćemo biti. Vjerujem da to nije naš kraj i da ova reprezentacija može puno više. Vjerujem da ćemo to i pokazati protiv Rusije.

Najveći uspjeh Hrvatske na Svjetskim prvenstvima je onaj iz 1998. kada smo bili treći na svijetu. Od tada nismo prošli skupinu, a sada se konačno i to promijenilo...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.