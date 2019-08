Modrić šokiran: Dobio je prvi izravni crveni karton u karijeri!

Luka Modrić nije mogao vjerovati zašto mu je sudac Javier Estrada Fernández dao izravan crveni karton u duelu Celte i Real Madrida (1-3) na startu nove sezone La Lige.

Išao je najbolji nogometaš svijeta u duel s igračem Celte Denisom Suárezom kod aut-linije, promašio je loptu i stao mu na gležanj bez ikakve namjere, ali sudac je bio neumoljiv.

Na intervenciju VAR-ekipe, nakon pregledavanja snimke, sudac je kapetanu "vatrenih" u 56. minuti pokazao prvi izravan crveni karton u karijeri! Doista, puno, puno prestrogo.

No Hazard

No Modric



Zidane magic is turning on himself

James and Bale is the Reality now#CeltaRealmadrid pic.twitter.com/McM5MhJvyV