Modrić statistički drugi najbolji igrač Serie A! Del Piero i Kate Scott u Zadru proglasili laureate

Jubilarno peto izdanje Sunset Sports Festivala započelo je spektakularnom večeri koja je u Zadar dovela neka od najpoznatijih imena svjetskog sporta, medija i sportske industrije. U jedinstvenom ambijentu Crkve sv. Nikola legendarni Alessandro Del Piero, vodeća lica američkog CBS Sportsa, predstavnici Serie A i brojni međunarodni gosti okupili su se na događaju koji je još jednom potvrdio status Sunset Sports Festivala kao jednog od najznačajnijih mjesta susreta sporta, medija, tehnologije i poslovnog svijeta u ovom dijelu Europe.

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Posebnu ekskluzivnost večeri dala je činjenica da je američki CBS Sports drugu godinu zaredom upravo iz Zadra producirao i snimao specijalni televizijski program posvećen dodjeli Sofascore Awards koji će biti emitiran pred milijunskom američkom publikom.

Foto: Sofascore

- Prije pet godina krenuli smo s idejom da u Hrvatsku dovedemo ljude koji oblikuju svijet sporta, a danas je Sunset Sports Festival postao mjesto na kojem se oni zaista okupljaju. Ponosan sam što smo i ove godine u Zadru okupili vrh svjetske sportske industrije te pokazali da Hrvatska može biti domaćin događaja koji privlače najrelevantnije ljude iz sporta, medija i biznisa - istaknuo je Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Festivala.

Svečanosti otvorenja nazočili su i Pete Radovich, Judit Polgár, Anita Jones, Shelton Hawkins, Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Omar bin Faisal, Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Sara bint Faisal Al Saud, Jusuf Nurkić, Ivan Bešlić, Zlatko Hrkać, Šime Erlić, Nikola Stolnik, Eva Murati, Nico Cantor i brojni drugi, koji su se pridružili brojnim gostima iz svijeta sporta, gospodarstva, politike, medija i javnog života.

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Večer svečanog otvorenja započela je panelom "What’s Next for Italian Football?" posvećenom budućnosti talijanskog nogometa. Pozornicu su dijelili Alessandro Del Piero, jedan od najvećih nogometaša svoje generacije i legenda Juventusa, Michele Ciccarese, direktor marketinga i komercijalnih poslova Serie A, te Marco Messina, analitičar CBS Sportsa. Del Piero je pritom naglasio važnost ulaganja u razvoj domaćih igrača i stvaranja bolje ravnoteže između stranih i talijanskih nogometaša.

Foto: Lucky me

- Ne možemo stalno govoriti o tome koliko smo svjetskih ili europskih naslova osvojili. Moramo se suočiti sa stvarnošću, prepoznati problem i pronaći rješenje - poručio je.

Panelisti su se složili kako talijanski nogomet, unatoč bogatoj tradiciji i globalnoj popularnosti, danas stoji pred važnim izazovima koji zahtijevaju dugoročnu strategiju i odlučne reforme.

Vrhunac večeri bilo je proglašenje dobitnika Sofascore Awards, nagrada koje se dodjeljuju nogometašima s najvišim Sofascore ocjenama tijekom sezone. Među ovogodišnjim laureatima našli su se Bruno Fernandes iz Manchester Uniteda (Premiership), Vitinha iz PSG-a (Ligue 1), Manuel Locatelli iz Juventusa ispred drugoplasiranog Luke Modrića (Serie A), Michael Olise iz Bayerna (Bundesliga) i Lamine Yamal iz Barcelone (La Liga i Liga prvaka), dok je Alessandro Del Piero, koji je s Kate Scott s CBS Sportsa vodio program, osvojio Founders' Legend Award 2026. Najbolji igrač HNL-a po statističkim parametrima je, pak, dinamovac Josip Mišić.

- Sofascore Awards su za nas više od ceremonije, to je godišnji dokaz da su podaci i sport dva jezika koji govore istu stvar. Kad Kate Scott i Alessandro Del Piero čitaju ime pobjednika s pozornice u Zadru, iza svakog tog imena stoji svaki duel, svaki sprint i svaka odluka kroz cijelu sezonu. Mi smo samo dali sportu ono što je uvijek zaslužio, objektivnost - poručio je Ivan Bešlić, suosnivač i Chief Strategy Officer Sofascorea.

Foto: Lucky me

Konferencijski dio festivala nastavljen je u petak u Falkensteiner Resortu Punta Skala panelom "The Power of Sports", posvećenom ulozi sporta u jačanju nacionalnog identiteta, razvoju turizma i međunarodnoj promociji država. Sudjelovali su ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina i glavni izvršni direktor Sport Singaporea Alan Goh, dok je razgovor moderirala Andrea Vodanović, zamjenica glasnogovornika Vlade Republike Hrvatske.

- Zadar je grad bogate povijesti i prirodnih ljepota, ali prije svega grad sporta iz kojeg su potekli brojni vrhunski sportaši i sportske priče poznate daleko izvan granica Hrvatske. Upravo zato posebno nas veseli što Sunset Sports Media Festival okuplja ljude koji žive sport i stvaraju njegovu budućnost te iz našega grada ponovno šalje pozitivnu i prepoznatljivu sliku u svijet - naglasio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta Republike Hrvatske.

Tijekom narednih dana Sunset Sports Festival nastavlja okupljati vodeće ljude iz svijeta sporta, medija, tehnologije, investicija i entertainmenta kroz niz panela, predavanja i networking događanja. Jubilarno peto izdanje festivala još jednom potvrđuje status Zadra kao jednog od najvažnijih regionalnih mjesta susreta globalne sportske industrije. Više informacija o programu i govornicima petog izdanja festivala možete pratiti na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Linkedin.

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