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LUKA NAKON JUBILEJA

Modrić: Stota nije bila sretna, a 200. jest! Nešto nevjerojatno... Bili smo u grču, ovo će pomoći

Piše Josip Tolić,
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Modrić: Stota nije bila sretna, a 200. jest! Nešto nevjerojatno... Bili smo u grču, ovo će pomoći
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Foto: Thomas Mukoya

Modrić nakon 200. nastupa slavi veliku pobjedu nad Panamom i ovacije 43 tisuće navijača: 'Nevjerojatno, ponosan sam'

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Luka Modrić je nakon 200. nastupa za "vatrene" i pobjede nad Panamom 1-0 na Svjetskom prvenstvu u Torontu, u kojoj je igrao do 81. minute i ovacija 43.000 navijača, za HTV kazao:

- Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda. Prošli jubilej, stota, nije bio baš sretan (remi protiv Finske 2017. u kvalifikacijama za SP, zadnja utakmica prije dolaska Dalića, op.a.), ovaj jest. Doseći 200 utakmica u najljepšem dresu je nešto nevjerojatno, ponosan sam zbog toga.

POGLEDAJTE GALERIJU:

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
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Foto: Benoit Tessier

- Kao da igramo u nekom grču, nismo bili opušteni, znali smo važnost utakmice i to se osjetilo. Kako je utakmica odmicala, imali smo dobrih trenutaka. Ova pobjeda će nam pomoći po pitanju samopouzdanja, da budemo još bolji. Nadam se da će ova utakmica to promijeniti - nastavio je.

Nakon utakmice su mu pripremili posebne majice i bacali ga u čast jubileja.

- Nešto nevjerojatno, doseći 200 utakmica u najdražem dresu čini me jako ponosnim i sretnim. Nisam mogao sanjati da ću doći do te brojke. Idemo dalje, hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica. Sigurno su mi pomogli, od trenera i suigrača sadašnjih i bivših, svima koji čine život u reprezentaciji, hvala svima - zaključio je Luka.

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