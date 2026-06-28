Modrić: Treba uživati, počinje novi turnir! A ni Portugalu neće biti ugodno kad nas ugleda...

Luka Modrić odigrao je 201. utakmicu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja mu neće biti posljednja jer su "vatreni" svladali Ganu 2-1 u Philadelphiji. A Luka je pritom s 40 godina i gotovo deset mjeseci postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava.

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- Dosta dobra utakmica naša. Ostvarili smo taj prvi cilj, što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga - rekao je Luka.

Govorili ste poslije Engleske da ćete u svakoj utakmici biti sve bolji i tako se ispostavilo.

- Ušli smo dosta u grču u turnir zbog prevelikih očekivanja koja i sami sebi ponekad nepotrebno stavimo na leđa, i okolina i navijači. Ali nema potrebe, samo treba uživati. Vjerovao sam u to da će, kako utakmice budu odmicale, biti sve bolji. Ta utakmica protiv Paname bila je pobjeda na mišiće, ali da ti na planu samopouzdanja, što se vidjelo i sad. Vjerujem da će nam ovo pomoći na tom planu da možemo igrati još i bolje. Siguran sam da možemo. Samo to trebamo pokazati, opustiti se i uživati pa što bude.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić nakon Gane

Pokretanje videa... VIDEO Luka Modrić nakon Gane | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Je li vam pao neki kamen sa srca, da nema tog grča?

- Sretni smo zbog prvog cilja koji je bio prolazak grupe. Sve je ostalo bilo podbačaj. Sad kreće novi turnir, što svi volimo. Bit ćemo spremni. Samo treba dati sve od sebe, uživati pa što bude. Ne si stavljati dodatan pritisak i očekivanja. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo to trebamo nastaviti pokazivati. Vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.

Dižete se u formi, navijači u Torontu su najjači što se tiče reprezentacije.

- Navijači su i danas bili dobri, i protiv Engleske, i u Torontu jer ima dosta naših tamo. Veselimo se opet ići tamo.

Petar Sučić rekao je da vam je kazao da ste igrali kao da imate 20 godina.

- Haha, dobro. Hvala mu, ali Pero je odigrao fenomenalnu utakmicu. Pokazuje da je, ne budućnost nego već sadašnjost ove reprezentacije. Svaka mu čast na igri danas i na svim igrama koje pruža otkad je ušao u reprezentaciju. Samo neka tamo nastavi.

Foto: Peter Cziborra

Hrvatska će u šesnaestini finala u noći na petak igrati protiv Portugala (1 ujutro, Toronto), a dok je Luka davao izjavu, još se nije znalo hoće li to biti oni ili Kolumbijci.

- Fenomenalne i velike momčadi. Tko god dođe, borit ćemo se i dati sve od sebe. Nema nekih preferenci. Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane. Ne moramo se ničega bojati, samo dati maksimum pa kako bude.

I s jednima i drugima igrali ste u prijateljskim utakmicama.

- Igrali smo s njima, ali prijateljske su nešto drugo. Službene, i pogotovo na SP-u je, neću reći drugi sport, ali je potpuno drugačije. Objektivno, u prijateljskim utakmicama hoćeš-nećeš, ne ideš 200 na sat. A ovdje ideš. Zato će to biti sasvim drugačije utakmice. Moramo se dobro odmoriti i pripremiti i odigrati dobru utakmicu.

Foto: Brian Snyder

Imamo problema s obrambenim prekidima, ali sad su dobri bili i napadački prekidi.

- Prekidi su važan segment naše igre. Kako ofenzivni, tako i defenzivni. Bit će važno, i danas se pokazalo. Siguran sam da mogu igrati u idućim utakmicama važnu ulogu. Trebamo analizirati, ne bih sad htio ulaziti u to imamo li probleme ili ne iz prekida, ali mi smo ga zabili. Idemo dalje, ne trebamo previše u glavu stavljati imamo li probleme u prekidima ili ne, nego samo biti opušteni, raditi ono što se dogovorimo i što nam se kaže. U prijašnjim utakmicama dugo, dugo nismo primali golove iz prekida. Sad nam se dogodilo protiv Gane i Engleske da smo ih primili, ali siguran sam da ćemo to ispraviti.

Imate šest bodova u grupnoj fazi. To je lijep učinak. Što kaže izbornik?

- Čestitao nam je, bio je sretan. Rekao je da se moramo dobro odmoriti za ono što nas čeka jer ništa nismo napravili. Napravili smo taj cilj, ali želimo još više - zaključio je Luka.