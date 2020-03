Modrić uplatio 790.000 kuna bolnici u Zadru, pomaže i Ćorić

Veliko srce Luke Modrića nastavlja razveseljavati one kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije odlučio je, nakon donacije Petrovoj bolnici u Zagrebu, uplatiti novčanu pomoć i na adresu Opće zadarske bolnice u iznosu od 790.000 kuna za kupnju mobilnog rendgenskog uređaja.

- Modrić je od samog početka bio uključen. Odlučili smo se za mobilni rendgen koji baš ima oznaku COVID-19 i namijenjen je za dijagnostiku pacijenata oboljelih od koronavirusa. Uređaj je naručen, Modrić će uplatiti tijekom ponedjeljka i očekuje se da će za mjesec i pol dana biti isporučen zadarskoj bolnici - rekli su iz zadarske bolnice, prenio je portal 057 info.

Modrić, koji je rođen u Zadru, nije jedini sportaš koji pomaže svom rodnom kraju. Borna Ćorić, čiji je otac Damir iz Zadra, također sudjeluje u akciji prikupljanja sredstava.

- Javljaju se naši sportaši iz cijelog svijeta, što košarkaši, što nogometaši, da sad ne nabrajam sve. Jutros nam se javio i Borna Ćorić koji je najavio donaciju. Svima im zahvaljujem jer kad god je neka kriza, pokaže se ono pravo ljudsko u nama - kazao je župan Božidar Longin.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ravnatelj bolnice Željko Čulina otkrio je da pristižu ili su već pristigli i drugi uređaju.

- U petak je stigao ultrazvuk, sutra stiže pokretni rendgen koji ćemo staviti na COVID odjel, a za tri dana stiže stup za bronhoskopiju vrijedan milijun i 200 tisuća kuna. Do petka bi trebao stići i drugi ultrazvučni aparat. Što se tiče respiratora, stigla su dva, a do kraja tjedna trebali bi ih preuzeti još. Također do kraja tjedna dolaze nam tri anesteziološka aparata.