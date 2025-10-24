Modrić: Uz dužno poštovanje, Pisu smo doma morali pobijediti

Luka Modrić (40) odigrao je novu briljantnu utakmicu u remiju Milana i Pise (2-2). Prema SofaScoreu je igrač utakmice, a posebno se istaknuo asistencijom za drugi gol "crveno-crnih". Nakon utakmice nije krio razočaranje ishodom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- Trebali smo riješiti utakmicu u prvom poluvremenu. Igrali smo dobro, ali smo postigli samo jedan gol. Onda smo preblago počeli drugo poluvrijeme, a s penalom i golom... to je nogomet. Čak i ako si jači i zaslužuješ pobijediti, sve se može dogodit - rekao je za DAZN nakon utakmice i dodao:

- Samo je naša krivnja ako nismo pobijedili. Danas smo izgubili dva važna boda. Ove utakmice kod kuće, uz sve poštovanje prema Pisi, morate ih dobiti. Tužni smo i ljuti jer smo propustili veliku priliku.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić je istaknuo i kako se na domaćem terenu ovakve utakmice moraju bolje rješavati.

- Igrali su čovjek na čovjeka, a mi smo mijenjali pozicije kako bismo stvorili prostor i zbunili ih. Većim dijelom utakmice je funkcioniralo, ali moramo bolje. Moram se prilagoditi, a kao momčad moramo igrati s većim intenzitetom. Kod kuće morate završavati ovakve utakmice - zaključio je hrvatski veznjak.

EndFragment