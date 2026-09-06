Milan je poveo preko Cissèa u 68., ali Juventus je u 92. minuti preko Gattija iščupao 1-1 i osvojio vrijedan bod. Modrić je igrao za milan od prve do 82. minute susreta
Modrićev Milan podbacio je u sudačkoj nadoknadi! Juventus je spasio Gatti na kraju susreta
Juventus i Milan remizirali su 1-1 u derbiju trećeg kola Serie A, čime su oba sastava ostala bez stopostotnog učinka. Milan je poveo u 68. minuti preko Alphadja Cissèa, no domaćin je u završnici stigao do izjednačenja. Federico Gatti pogodio je u drugoj minuti sudačke nadoknade za podjelu bodova.
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Milan je u nastavku susreta preuzeo veći dio inicijative, a Cissè je u 68. minuti donio gostima prednost. Mladi talijanski napadač našao se u kaznenom prostoru i preciznim udarcem svladao vratara Juventusa. Cissè je ovog ljeta stigao u Milan iz Verone, dok je prošlu sezonu proveo na posudbi u Catanzaru.
Juventus je prije odmora imao nekoliko izglednih situacija, ali nije uspio svladati raspoloženog Mikea Maignana. Domaćin je do boda stigao u samoj završnici. Teun Koopmeiners prošao je po lijevoj strani i ubacio pred vrata, gdje je Gatti reagirao na vrijeme te u 92. minuti postavio konačnih 1-1.
Luka Modrić ponovno je započeo utakmicu u početnoj postavi Milana. Hrvatski reprezentativac proveo je na terenu 82 minute, nakon čega ga je zamijenio trener. Juventus i Milan uoči ovog dvoboja imali su po šest bodova iz prva dva kola, a nakon remija oba su sastava ostala bez treće pobjede u nizu.
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