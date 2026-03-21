Modrićev pothvat za povijest! Kapetan 'vatrenih' nadomak novog rekorda u ligama 'petice'

Godine za Luku Modrića doista su samo broj. Hrvatski maestro i u 40. godini nastavlja oduševljavati nogometni svijet, a njegova najnovija izvedba u dresu Milana donijela mu je ulazak u povijest. Milan je u 30. kolu Serie A ugostio Torino, a Luka Modrić našao se među prvih 11. Ova utakmica je od posebnog značaja za Hrvata koji je došao do 550. nastupa u ligama 'petice', čime je dodatno učvrstio status jednog od najvećih veznjaka svoje generacije.

Ono što ovaj podatak čini još impresivnijim jest činjenica da je, od njegove debitantske sezone u Tottenhamu (2008/09), samo jedan igrač prikupio više nastupa u najjačim europskim ligama - francuski napadač Antoine Griezmann s 555 utakmica.

Modrić je tijekom karijere nastupio u tri najjače europske lige: Premier ligi, La Ligi i Serie A. U Engleskoj je Modrić došao do 127 nastupa, u La Ligi je skupio 394 nastupa, a u Serie A je ostvario 29 nastupa.

Dok se mnogi igrači u njegovim godinama odavno oproste od profesionalnog nogometa, hrvatski kapetan ruši rekorde..