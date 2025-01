Modrićev Real želi 'nemoguće', Gvardiol i City moraju dobiti! Evo kalkulacija za zadnje kolo

Ako vam je dosta sportskog spektakla, skupite snage za još jednu večer - večeras se igra zadnje kolo nogometne Lige prvaka! Dinamo dočekuje Milan na Maksimiru i s pobjedom može (i ne mora) proći, a prolazak dalje je upitan i Manchester Cityju i Paris Saint-Germainu.

Nakon sedam kola na čelu je Liverpool s maksimalnim bodovnim učinkom, dok je druga Barcelona s tri boda manje (18). Oboje su sigurni u top 8 i osigurali su osminu finala. Vrlo blizu tomu su i Arsenal i Inter koji imaju po 16 bodova i samo ih ludi rasplet može izbaciti iz top 8 pozicija.

Atletico Madrid i Milan u komotnoj su, ali ne i sigurnoj poziciji. Madriđani igraju protiv RB Salzburga u gostima i s pobjedom su sigurno među osam, dok "rossoneri" gostuju na Maksimiru. Nadali su se navijači Dinama da će talijanski gigant osigurati prolazak i doći rasterećen na Maksimir, ali nije se dogodilo.

Sedma je na tablici Atalanta koja će ganjati sva tri boda u Barceloni, što bi joj osiguralo osminu finala. Bayer Leverkusen je osmi, ali igra doma protiv Sparte Prag. Moraju "apotekari" pobijediti i to sa što većom gol razlikom, da ih ne bi preskočili bodovno poravnati Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille i Brest.

U nezgodnoj su situaciji i Borussia Dortmund, Bayern, Real Madrid i Juventus, koji svi imaju po 12 bodova i ne ovise samo o sebi hoće li se plasirati u top 8 i izboriti direktan prolaz u osminu finala ili će morati u još jednu nokaut rundu. Problematično je to što primjerice Real (16.) i/ili Juventus moraju preskočiti sedam momčadi da se nađe u top 8 na kraju. Koliko je to izgledno, procijenila je platforma Football Meets Data koja Borussiji i Bayernu za to daje devet posto šanse, Realu tri, a Juventusu samo jedan. Velikani će morati u doigravanje, čini se.

PSG je preokretom protiv Manchester Cityja (4-2) ipak vjerojatno spasio prolazak dalje, iako večeras ne bi smio izgubiti od Stuttgarta da bude siguran. Manchester City je trenutačno na osam bodova i treba mu pobjeda protiv Club Bruggea da se ugura među 24 koji prolaze. Jasno je kao dan.

Što se Dinama tiče, on s pobjedom nije siguran jer se moraju poklopiti još neki rezultati. Na dostižna tri boda ispred Dinama su PSV (11), Club Brugge (11), Benfica (10), PSG (10), Sporting (10), Stuttgart (10) i Manchester City (8). Ipak, PSV (+3) ima puno bolju gol razliku od "modrih" (-8), tako da ga hrvatski prvak ne može stići u praksi. Club Brugge (-2) jest dostižniji, ali mora se poklopiti baš uvjerljiv poraz Belgijanca od Cityja i sigurna pobjeda Dinama od dva, tri razlike da ih "plavi" prestignu.

Nekako najrealniji je scenarij u kojem će City pobijediti Club Brugge i otići na 11 bodova, uz puno bolju gol razliku, tako da se hajdemo koncentrirati na društvo s po 10 bodova. Benfica igra u gostima kod Juventusa, PSG gostuje kod Stuttgarta, a Sporting ima Bolognu doma. Ako City dobije Brugge i Dinamo Milan, moraju dvije od navedenih četiri momčadi izgubiti.

Svakako preporučamo dvoboje Barcelone i Atalante, Stuttgarta i PSG-a, Dinama i Milana, te Bresta i Reala. Podsjetimo, prvih osam momčadi prolazi direktno u osminu finala, a momčadi od 9. do 24. mjesta ostaju u natjecanju i igrat će još dvije utakmice za preostalih osam mjesta. Igrat će 9./10. protiv 23./24., 11./12., protiv 21./22., 13./14. protiv 19./20. i 15./16. protiv 17./18. dvije utakmice, po jednu doma i u gostima.

8. kolo Lige prvaka

Brest - Real Madrid Arena Sport 7

Barcelona - Atalanta Arena Sport 2

Manchester City - Club Brugge Arena Sport 10

Stuttgart - PSG Arena Sport 9

Juventus - Benfica Arena Sport 4

Dinamo - Milan Arena Sport 1, HRT 2

Inter - Monaco Arena Sport 8

Young Boys - Crvena Zvezda Arena Sport 3

Girona - Arsenal

PSV - Liverpool

Bayern - Slovan

RB Salzburg - Atletico Madrid

Borussia Dortmund - Shakhtar

Bayer Leverkusen - Sparta Prag

Aston Villa - Celtic

Sporting - Bologna

Sturm Graz - RB Leipzig

Lille - Feyenoord

Sve utakmice počinju u 21 sat, a utakmice će se na Areni Sport 5 i Areni Sport 6 moći gledati u multiprijenosu. Uživajte!