Modrićev suigrač: On nam treba biti primjer, veliki je šampion

Luka Modrić (40) najveća je zvijezda Milana ove sezone, a njegovoj klasi divi se talijanska sportska javnost. Klasu Hrvata prepoznaju i suigrači, poput Davidea Bartesaghija koji je nahvalio Modrića.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- On je veliki šampion, a nije jedini takav u našoj ekipi - rekao je za talijanske medije i dodao:

- Razgovaramo, pomaže nam: on nam uvijek treba biti primjer, bilo zbog mentaliteta, bilo zbog karaktera koji pokazuje u svakoj utakmici.

Foto: Massimiliano Carnabuci/IPA Sport

Bartesaghi igra na poziciji igra na poziciji lijevog beka. Modrić je u Milan stigao ljetos, a ove je sezone odigrao 12 utakmica i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. Milan je treća momčad Serie A sa 22 boda, dva manje od vodećih Rome i Intera.