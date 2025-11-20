Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAHVALIO LUKU

Modrićev suigrač: On nam treba biti primjer, veliki je šampion

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Modrićev suigrač: On nam treba biti primjer, veliki je šampion
3
Foto: Gregorio Gastaldi Llames Massini

Modrić je u Milan stigao ljetos, a ove je sezone odigrao 12 utakmica i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. Milan je treća momčad Serie A sa 22 boda, dva manje od vodećih Rome i Intera

Luka Modrić (40) najveća je zvijezda Milana ove sezone, a njegovoj klasi divi se talijanska sportska javnost. Klasu Hrvata prepoznaju i suigrači, poput Davidea Bartesaghija koji je nahvalio Modrića. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- On je veliki šampion, a nije jedini takav u našoj ekipi - rekao je za talijanske medije i dodao:

- Razgovaramo, pomaže nam: on nam uvijek treba biti primjer, bilo zbog mentaliteta, bilo zbog karaktera koji pokazuje u svakoj utakmici.

CALCIO - Serie A - Parma Calcio vs AC Milan
Foto: Massimiliano Carnabuci/IPA Sport

Bartesaghi igra na poziciji igra na poziciji lijevog beka. Modrić je u Milan stigao ljetos, a ove je sezone odigrao 12 utakmica i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. Milan je treća momčad Serie A sa 22 boda, dva manje od vodećih Rome i Intera. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'
NEUSPJELI POKUŠAJ

FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025