Modrićev suigrač: On nam treba biti primjer, veliki je šampion
Luka Modrić (40) najveća je zvijezda Milana ove sezone, a njegovoj klasi divi se talijanska sportska javnost. Klasu Hrvata prepoznaju i suigrači, poput Davidea Bartesaghija koji je nahvalio Modrića.
- On je veliki šampion, a nije jedini takav u našoj ekipi - rekao je za talijanske medije i dodao:
- Razgovaramo, pomaže nam: on nam uvijek treba biti primjer, bilo zbog mentaliteta, bilo zbog karaktera koji pokazuje u svakoj utakmici.
Bartesaghi igra na poziciji igra na poziciji lijevog beka. Modrić je u Milan stigao ljetos, a ove je sezone odigrao 12 utakmica i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. Milan je treća momčad Serie A sa 22 boda, dva manje od vodećih Rome i Intera.
