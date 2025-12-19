Obavijesti

INCIDENT NA UTAKMICI

Modrićev trener napao člana Napolijevog stožera?! 'Kako čak 33 kamere nisu to zabilježile?'

Piše Issa Kralj,
Trener 'Rossonera' Massimiliano Allegri našao se u centru pozornosti. Najprije je ušao u sukob s koordinatorom Napolijevog stožera. Onda se Antonio Conte odbio rukovati s Allegrijem nakon što je sudac svirao kraj

Milan je izgubio u polufinalu Superkupa Italije od aktualnog prvaka Napolija 2-0. Luka Modrić i njegovi suigrači nisu uspjeli obraniti naslov Superkupa jer su golove u dresu Napolija postigli David Neres u 39. minuti i Rasmus Höjlund u 63. minuti. Modrić je u igru ušao u 75. minuti susreta, ali rezultat se nije mijenjao do kraja utakmice. 

Trener 'rossonerra' Massimiliano Allegri našao se u centru pozornosti. Najprije je Allegri ušao u sukob s Gabrieleom Orialijem, koordinatorom Napolijevog stožera. Onda se Antonio Conte, trener Napolija, odbio rukovati s Allegrijem nakon što je sudac svirao kraj.

Nakon incidenta, očitovao se Napoli koji je oštro osudio "nekontrolirani napad", prenosi Corriero dello sport

-  SSC Napoli oštro osuđuje ponašanje trenera Milana, Massimiliana Allegrija, koji je tijekom polufinala talijanskog Superkupa u prisutnosti desetak ljudi uz teren i u izravnom televizijskom prijenosu teško uvrijedio Gabrielea Orialija uvredljivim i ponovljenim izrazima. Nadamo se da takav napad neće proći nezapaženo, pogotovo jer je s 33 kamere nemoguće ne zabilježiti što se dogodilo - napisali su u izjavi kluba.

