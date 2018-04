Moj prijatelj Edin Džeko: Samo je legenda Totti veći od njega...

Da budem pošten, nitko živ nije vjerovao u mogućnost da Roma izbaci Barcelonu, pa ni njeni najzagriženiji navijači. Nisam ni ja, iskreno, nije mi se ni išlo na uzvrat jer nas za vikend očekuje derbi s Olimpijom. Ali kako sam još prije prve utakmice rezervirao zrakoplovne karte, rekao sam ženi da je vodim na izlet u Rim.

Pričao sam s Edinom prije utakmice, ni oni sami nisu previše vjerovali u prolaz, nadali su se pozitivnom rezultatu i dostojnom oproštaju od Lige prvaka pred svojim navijačima. Proći Barcelonu nakon 4-1 u prvom susretu nisu sanjali ni u najluđim snovima. Romu pratim od kad znam za sebe jer mi je idol Francesco Totti, ali ne sjećam se da su ikad odigrali ovakvu utakmicu. Iznenadili su sve, ali i sami sebe, od finala Kupa prvaka 1984. ovo im je najveći uspjeh.

Atmosfera na stadionu bila je vrhunska, kako se dizao rezultat i bližio kraj, rasla je i atmosfera, a na koncu je to bilo neopisivo slavlje. Naravno da sam ponosan na prijatelja, odigrao je vrhunsku utakmicu, odveo je protiv Šahtara Romu u četvrtfinale, sada protiv Barcelone u polufinale, bio je najbolji u oba susreta i sada je za navijače Rome Bog. Nakon ovoga jedino je Totti veći od njega. Kupio je Edin i kuću u Rimu i vjerojatno će jedan dio godine provoditi ovdje, tu se sjajno osjeća, zbog Rome je odbio i ponudu Chelsea u siječnju....

Ni dva sata nakon utakmice nismo mogli izaći sa stadiona, tek kasnije smo se nekako provukli i otišli na večeru i piće..., ali znate kako je to, stalno netko prilazi, čestita, želio bi se slikati... Naravno da je bio presretan, još mu se ni dojmovi nisu slegli... Najmanje smo pričali o nogometu, jer mi smo prijatelji odavno, družimo se s obiteljima... Malo smo popričali i to je bilo to, već ujutro sam morao na avion za Trst i natrag u Domžale na trening. Moram priznati da se i meni podigao adrenalin, da će mi ova vrhunska utakmica dignuti samopouzdanje uoči Olimpije.

Što dalje, teško je i reći. Napravili su puno, sad mogu u polufinalu bez opterećenja igrati, bez obzira koga izvuku. Oni su svoje napravili, pitanje je tko će opet ovako izbaciti velikana poput Barcelone, tko će se poput Rome upisati u povijest. Daj Bože da ih ždrijeb pomazi, ali opet, koga god da dobiju na ovom nivou, bit će im teško. Jedno je sigurno, ja ću na opet na utakmicu, moram prijatelju donijeti sreću. Sve što sam do sada gledao, pobijedili su, nema smisla sad prekidati lijepu tradiciju.

Senijad Ibričić