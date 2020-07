''Moja momčad je konstantno na 110 - 115 km po utakmici''

<p>Trener Hajduka Igor Tudor kazao je kako je momčad napokon imala 'normalni' tjedan, odnosno ciklus od sedam dana između dvije utakmice te kako je zadovoljan kako su igrači radiliu proteklom razdoblju....</p><p> - Derbi je posebna utakmica, nevezano za stanje na tablici rekao bih i trenutnu formu.</p><p><strong>Kako komentirate povratak Zorana Mamića na klupu Dinama?</strong><br/> - Nemam komentara.</p><p><strong>Kakva je atmosfera u svlačionici i osjećate li da momčad slijedi vaše zamisli?</strong><br/> - Ja sam zadovoljan kako se radilo, baš je bilo dobro, pomogne jedno duže razdoblje zajedno da se momčad stabilizira, da probamo neke druge stvari, da potvrdimo i nešto što je bilo interesantno, tako da ja vjerujem u našu dobru utakmicu u nedjelju.</p><p><strong>Na čemu temeljite vaš optimizam, činjenica je da momčad ne igra dobro i da su rezultati loši?</strong><br/> - Igra je prilično širok pojam, interesantan, pojam koji bi se dao prodiskutirati. Tko igra a tko ne igra dobro na razini lige. Deset je momčadi, dalo bi se napraviti lijepa i opširna analiza, koji su to parametri... Recimo, ako ćemo pričati o volji, želji i trci, momčad je konstantno između 110 i 115 kilometara po utakmici što je dobar pokazatelj. Neke stvari je malo teže napraviti, vezani su i za druge parametre, psihološke i mentalne naravi, o kojima se jako malo priča van užeg kruga nogometa. U ovom trenutku je momčad u takvoj fazi, možda se na nivou Milana i Juventusa to puno manje odrazi, a ovdje je jedan malo lošiji ili bolji rezultat i te kako održava. Ako tome pridodamo praćenje kluba s medijske strane, gdje današnji igrači dnevno imaju 5-6 novih informacija i vijesti o klubu, a većinom su negativne, onda to ima i te kako jak utjecaj...</p><p><strong>Na čiji je to račun kritika, opet na medije ili na klupsku PR službu koja ne proizvodi dobre vijesti?</strong><br/> - Nije to kritika nikome, sve su to normalne stvari. Normalno je da su vijesti negativne kad je ovakva situacija. Samo sam opisao kako 2020. funkcioniraju stvari i kako to utječe na njihovu formu i izvedbu.</p><p><strong>I u vaše je vrijeme bilo pritisaka, kako ste se vi s njima nosili?</strong><br/> - To smo već pričali, bila su to druga vremena, današnje doba je skroz drugačije, što se tiče mobitela, odgoja mladih generacija koje se teže nose sa stresom nego mi. To je problem s kojim se moramo nositi svi mi koji smo roditelji</p><p><strong>Očekujete li rasterećeniju predstavu sad kad je drugo mjesto dostižno u samo u teoriji?</strong><br/> - Ja se nadam, ja sam im to rekao početkom tjedna kad sam prvi put nakon Osijeka ušao u svlačionicu. Nemate pritiska, idemo se pokazati, za inat, za gušt... Ja od prvoga dana radim na psihologiji, na pobjedničkom mentalitetu, ali to nije tako lako. Slažem se, ja uvijek gledam derbi kao priliku, da rasterećeni i s drugačijim mentalnim sklopom odigramo drugačiju utakmicu.</p><p><strong>Kakav Dinamo očekujete, oni ne briljiraju, ali im je Hajduk jedini pravi motiv jer su odavno osigurali naslov prvaka?</strong><br/> - Promjena trenera donijet će im sigurno pozitivan šok. Ja ne znam što novi trener nosi novoga, bitan je i odabir igrača jer je do sada igralo puno mladih. Vidjet ćemo, mi moramo biti spremni i odigrati jednu ozbiljnu predstavu...</p><p><strong>Lista ozlijeđenih igrača vam je sve veća, kako sastaviti momčad?</strong><br/> - Nama je svaki izostanak velik, momčad nije ista s Hamzom na primjer i bez njega, a bez 4-5 kvalitetnih igrača je to i te kako teško i treba se prilagoditi.</p><p><strong>Malo će biti publike?</strong><br/> - Lijepo je igrati derbi, pa i ovakav... To je sport, dokazivanje, budi bolji, nadigraj i natrči nekoga... Nadam se da ćemo biti u tom duhu.</p><p><strong>Je li bi vam bilo lakše da je ostao Jovičević obzirom na igre koje je pokazivao ili vaš dobar poznanik Zoran Mamić?</strong><br/> - To su njihove interne stvari, ja samo želim da mi budemo dobri.</p>