Eh, da ga je završio Ante u toj drugoj rundi, prošlo je kroz glavu ljubiteljima slobodne borbe i navijačima Ante 'Walking Trouble' Delije (31, 19-5) kad je sudac nakon pet teških rundi u zrak podignuo ruku Brune Cappelozze (32, 14-5) koji je tako postao novi prvak teške kategorije PFL-a i kući odnio pojas te veliku nagradu od milijun dolara.

Hrvatski borac dao je maksimum u datom trenutku, no treba priznati, Brazilac je bio bolji. Za Cappelozzu je to bio posebno emotivan meč. Zaradio je novac kojim je osigurao egzistenciju svojoj obitelji, no dočekala ga je i najgora moguća vijest. Nakon meča saznao je kako mu je preminuo otac.

Delija se nakon poraza oglasio na Instagramu i gospodski čestitao Brazilcu na pobjedi, ali i izrazio mu saučešće.

- Izrazio bih sućut Bruni Cappelozzi na gubitku oca i čestitao mu na velikoj pobjedi! Pokušao sam sve i borio se do kraja. Nisam uspio, ali tako se, izgleda, moralo dogoditi. Jedva se čekam vratiti svojoj obitelji jer smo bili dugo razdvojeni svo ovo vrijeme! Zahvalio bih se cijelom svom timu i svima koji su me bodrili! Hvala na tolikoj podršci! Idemo dalje!

Sva tri suca su bodovala u korist Cappelozze, a Delija je najveću priliku za pobjedu imao u drugoj rundi. Ispalio je čudesnu kombinaciju na žici baš u stilu njegovog Brazilca koji ga je tako nokautirao u prvoj minuti meča u prvom kolu, a nakon toga je srušio Cappelozzu i nastavio s ground and poundom. Na trenutke je izgledalo kao da se Brazilac gasi, ali hrabri Cappelozza uspio je primiti sve udarce i na kraju dočekati zvono na Delijinim leđima.

Do kraja meča Brazilac je dominirao, Hrvat je u posljednjoj četvrtini išao na sve ili ništa, no nije uspio.

Bilo kako bilo, Deliji treba čestitati na hrabroj predstavi. Dao je sve od sebe, ali ovaj put jednostavno to nije bilo dovoljno. Pretrpio je dosta štete u pet teških rundi te je pred njim zasigurno pauza i oporavak te vrijeme s obitelji. Tek mu je 31 godina - s toliko je Stipe Miočić krenuo na uspon prema vrhu UFC-a. Još ima puno vremena i zasigurno ćemo ga gledati u novim, boljim izdanjima.

No, sada prvo slijedi odmor, koji je itekako zaslužio nakon četiri iscrpljujuće borbe i krvave pripreme u posljednjih pola godine.