Monika se pohvalila: Eto, sad je i moj Kristijan postao srebrni

Baš ste slatki. Šaljite ga prema Maksimirskoj 128.

Jedan je to od komentara na Instagramu kraj fotografije najpoznatijeg hrvatskog nogometnog para. A ta je fotka otkrila novi imidž Kristijana Lovrića (23).

Foto: Instargram

Naime, igračica Splita Monika Conjar (24) objavila je novi look svoga voljenog Lovrića, ponajboljeg igrača Gorice.

Kosa srebrna, neki bi rekli 'wannabe Pletikosa', samo da je još malo zaliže.

Kreator frizure, iako se nije time pohvalila, vjerojatno je baš sama Monika. Koja inače radi u majčinom frizerskom salonu. Pa eto, zašto ne malo eksperimentirati sa zaručnikom...

Foto: Instargram

Hrvatska reprezentativka Monika i Goričin adut Kristijan zaručili su se prošle godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bilo je to u Splitu 30. svibnja ove godine. Očekivala sam to jer između nas je velika ljubav od prvog susreta. Čim smo se upoznali rekao mi je: ‘Ja ću tebe oženiti’. Da će ta prosidba biti u Splitu, taj dan nisam očekivala. Moja obitelj je to znala jer je Kristijan išao tražiti ‘za ruku’, kako to po običaju ide. Taj dan sam se ujutro vraćala s treninga i on mi je rekao da se sredim i da me vodi na obilazak jahtom do Trogira. Sjećam se da sam mu rekla: ‘Pa kud baš danas, valovi su’, ha, ha. Samo mi je odvratio da se odjenem i ne postavljam previše pitanja. Došli smo na jahtu koja je bila puna ružica i cvijeća. Pitala sam ga što je to, a on se pravio da nema pojma, rekao je da to ide u paketu s jahtom. Došli smo na pola puta, izrazio mi je osjećaje, izvadio prsten i pitao me želim li se udati. Rekao mi je da samo o tome sanja otkako smo se upoznali - ispričala nam je Monika prije tri mjeseca.

Foto: Privatan album, Twitter

Kako provodite vrijeme? Živite li već zajedno? Tko kuha doma?

- Ja radim u maminu frizerskom salonu od 8 do 16, a kad dođem doma, malo se odmorimo. Odigramo ‘plejku’, ‘Fifu’. Odemo na piće u grad, nekad u kino, ali sve smo filmove već pogledali. Volimo otići i na kuglanje, pikado, bilijar... Znamo nekad otići i kod mojih na belu. Kristijan igra s mojim tatom koji ga je naučio belu, a ja s mamom. Svaki put nas dobiju jer mi je tata ‘doktor’ za tu igru. Izlasci? Ne baš, nismo takvi, a i najčešće imamo utakmice subotom i nedjeljom pa... Nekad doma kuha on, a nekad ja. Ovisi tko ima više vremena.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Kristijan ima nekoliko tetovaža posvećenih tebi. Planiraš li ti napraviti neku za njega?

- On to voli i njemu se to sviđa, ali ja nisam fan i ne preferiram tetovaže. Ako nekoga voliš, pokazuješ mu to iz dana u dan. Iznenadim ga najdražim jelom. Ili, npr., kad sam igrala u Splitu, imala sam samo jedan dan slobodno, a to sam koristila kako bih putovala busom pet sati tamo i nazad da bi s njim bila samo dva sata. Ružno mi je vidjeti tetovaže na ženama i ne volim to, ali tko zna... Možda jednog dana neću tako razmišljati, ali za sada ne.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Oboje ste sjajni nogometaši, trenirate li nekad zajedno?

- Baš i ne jer ja radim od jutra, a kad dođem doma, odmah uzimam stvari i idem na svoj trening. To nam je previše nogometa pa radije odemo na druge sportove. Volimo zaigrati tenis, a nekad i košarku, teren nam je tu blizu.

POGLEDAJTE VIDEO: