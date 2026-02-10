Monika Seleš pokazala kako izgleda zbog teške bolesti: Želim da svi znaju o ovome

Nakon što je godinama vodila tihe bitke s posljedicama traume, Monika Seleš (52) nedavno je javno progovorila o dijagnozi rijetke autoimune bolesti miastenije gravis, još jednom podsjetivši svijet na svoju neslomljivu volju. Danas, daleko od teniskih terena, njezina priča i dalje inspirira, ali na jedan posve drugačiji način.

U ljeto 2025. godine, teniska ikona otkrila je da joj je tri godine ranije dijagnosticirana miastenija gravis, kronična neuromuskularna bolest koja uzrokuje slabost mišića. Prve simptome primijetila je ondje gdje se nekoć osjećala najmoćnije - na teniskom terenu.

​- Igrala bih s djecom ili članovima obitelji i promašila bih lopticu. Pomislila bih: 'Da, vidim dvije loptice'. To su očito simptomi koje ne možete ignorirati.

Put do dijagnoze i prihvaćanja nije bio lak. Svakodnevne radnje, poput sušenja kose fenom, postale su iznimno teške zbog slabosti u rukama.

​- Kad su mi postavili dijagnozu, pitala sam se: 'Što?!'. I zato ne mogu dovoljno naglasiti koliko bih voljela da je tada postojao netko poput mene da o tome javno govori - kazala je Seleš, koja je odlučila iskoristiti svoj utjecaj kako bi podigla svijest o ovoj rijetkoj bolesti.

Danas svoj život s miastenijom gravis naziva "novim normalnim", još jednim u nizu teških resetiranja koje je morala proći. Prvi je bio dolazak u Ameriku kao trinaestogodišnjakinja iz bivše Jugoslavije, zatim slava koja je došla s pobjedama, a onda i najbrutalniji od svih - napad nožem.

Prije nego što je život počeo ispisivati tragične stranice njezine biografije, Monika Seleš bila je tenisko čudo. Svojom je pojavom zauvijek promijenila ženski tenis. S dvoručnim udarcima s obje strane i karakterističnim glasnim jecajima pri svakom udarcu, u profesionalni je svijet ušla kao uragan. Sa samo 16 godina i šest mjeseci, u lipnju 1990. godine, u finalu Roland Garrosa pobijedila je nedodirljivu Steffi Graf i postala najmlađa osvajačica pariškog Grand Slama u povijesti, rekord koji i danas stoji.