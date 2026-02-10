Obavijesti

Sport

Komentari 1
SLAVNA TENISAČICA

Monika Seleš pokazala kako izgleda zbog teške bolesti: Želim da svi znaju o ovome

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Monika Seleš pokazala kako izgleda zbog teške bolesti: Želim da svi znaju o ovome
Foto: Monika Seleš

Monika Seleš, jedna od najvećih tenisačica svih vremena, čiju je karijeru i život obilježila nevjerojatna dominacija prekinuta brutalnim napadom, ponovno pokazuje iznimnu snagu suočavajući se s još jednim izazovom

Admiral

Nakon što je godinama vodila tihe bitke s posljedicama traume, Monika Seleš (52) nedavno je javno progovorila o dijagnozi rijetke autoimune bolesti miastenije gravis, još jednom podsjetivši svijet na svoju neslomljivu volju. Danas, daleko od teniskih terena, njezina priča i dalje inspirira, ali na jedan posve drugačiji način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Donna Vekić zablistala na najavi svog turnira u Osijeku 00:52
Donna Vekić zablistala na najavi svog turnira u Osijeku | Video: 24sata/Davor Javorović/Sanjin Strukić/Pixsell

U ljeto 2025. godine, teniska ikona otkrila je da joj je tri godine ranije dijagnosticirana miastenija gravis, kronična neuromuskularna bolest koja uzrokuje slabost mišića. Prve simptome primijetila je ondje gdje se nekoć osjećala najmoćnije - na teniskom terenu.

​- Igrala bih s djecom ili članovima obitelji i promašila bih lopticu. Pomislila bih: 'Da, vidim dvije loptice'. To su očito simptomi koje ne možete ignorirati.

Put do dijagnoze i prihvaćanja nije bio lak. Svakodnevne radnje, poput sušenja kose fenom, postale su iznimno teške zbog slabosti u rukama.

​- Kad su mi postavili dijagnozu, pitala sam se: 'Što?!'. I zato ne mogu dovoljno naglasiti koliko bih voljela da je tada postojao netko poput mene da o tome javno govori - kazala je Seleš, koja je odlučila iskoristiti svoj utjecaj kako bi podigla svijest o ovoj rijetkoj bolesti.

Danas svoj život s miastenijom gravis naziva "novim normalnim", još jednim u nizu teških resetiranja koje je morala proći. Prvi je bio dolazak u Ameriku kao trinaestogodišnjakinja iz bivše Jugoslavije, zatim slava koja je došla s pobjedama, a onda i najbrutalniji od svih - napad nožem.

Prije nego što je život počeo ispisivati tragične stranice njezine biografije, Monika Seleš bila je tenisko čudo. Svojom je pojavom zauvijek promijenila ženski tenis. S dvoručnim udarcima s obje strane i karakterističnim glasnim jecajima pri svakom udarcu, u profesionalni je svijet ušla kao uragan. Sa samo 16 godina i šest mjeseci, u lipnju 1990. godine, u finalu Roland Garrosa pobijedila je nedodirljivu Steffi Graf i postala najmlađa osvajačica pariškog Grand Slama u povijesti, rekord koji i danas stoji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati
LEGENDA SKIJANJA

Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati

Ono što je problem malih nacija su rupe u generacijama. Ali od naših vremena postoji sustav, a on je na vrhunskoj razini. Bilo tko tko će isplivati gore imat će kvalitetan suport da ostvari dobre rezultate, rekao je Kostelić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026