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TVRDE DA JE PREBRZO

MOO dozvolio ruske sportaše, Ukrajina se žali Sportskom sudu

Piše HINA,
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MOO dozvolio ruske sportaše, Ukrajina se žali Sportskom sudu
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
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Ukrajina ide na CAS zbog MOO-ove odluke: Rusi se vraćaju na OI, a Kijev tvrdi da je sve prebrzo i skandalozno

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Ukrajina je u srijedu objavila da se žalila Sportskom arbitražnom sudu (CAS) kako bi osporila odluku Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) o ponovnom uvrštanju u natjecanja ruskih sportaša, koji su bili podvrgnuti ograničenjima od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

MOO je početkom srpnja objavio da ukida suspenziju Ruskom olimpijskom odboru i neka od ograničenja nametnutih ruskim sportašima, dopuštajući im da se natječu na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Za razliku od Bjelorusa, koji su u potpunosti vraćeni početkom svibnja, Rusi neće odmah vratiti svoju himnu i zastavu te će biti podvrgnuti pojačanom antidopinškom nadzoru.

U izjavi, Ukrajinski nacionalni olimpijski odbor naznačio je da je "službeno pokrenuo postupak pred Sportskim arbitražnim sudom (CAS) u Lausannei u Švicarskoj kako bi se žalio na odluku MOO-a". Prema Ukrajini, ova je odluka "donesena prerano i bez odgovarajuće provjere prestanka kršenja koja su dovela do suspenzije Ruskog olimpijskog odbora".

Također kritizira Rusiju zbog integriranja sportskih organizacija s okupiranih područja Ukrajine u svoje strukture.

Ruske vlasti, sa svoje strane, pozdravile su odluku MOO-a, tvrdeći da olimpijski pokret treba "ostati izvan politike".

Kao velika sportska nacija, Rusiji je zabranjeno sudjelovanje na olimpijskoj areni od 2016., prvo zbog državno orkestriranog doping skandala, a zatim zbog invazije na Ukrajinu.

Nakon razdoblja potpune zabrane, MOO je postupno vraćao svoje sportaše počevši od ožujka 2023., pod određenim uvjetima. Učinkovita reintegracija ruskih sportaša u globalne strukture varira ovisno o disciplinama.

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